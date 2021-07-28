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Определились десять финалисток «Мисс SUP-2021»

Завершился полуфинал конкурса «Мисс SUP-2021», в котором читатели «Фонтанки» путем голосования определили десять участниц решающего раунда из 42 претенденток, приславших свои фотографии на конкурс. География впечатляет. К нам приедут красавицы с веслом из Москвы, Ижевска, Краснодара и Сочи.

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«Мисс SUP-2021» выберет экспертное жюри после дефиле и серии блиц-вопросов в день проведения «Фонтанка-SUP» 31 июля. Все финалистки конкурса получат подарки от партнеров фестиваля. А главный приз — крутой надувной аэромассажный СПА-бассейн от SUP-партнера фестиваля компании Bestway — достанется победительнице.

В финал прошли:

  • Городецкая Анна
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  • Кудряшова Анна
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  • Шмакова Нелли
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  • Пьянкова Мария
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  • Зуб Екатерина
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  • Ершова Наталья
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  • Величкина Юлия
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  • Галеева Венера
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  • Кунич Инга
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  • Юсьян Евгения
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Посмотреть, как голосовали за других конкурсанток, можно здесь.

Напоминаем, что в этом году проход на территорию стартового городка открыт только для участников заплыва, прошедших электронную регистрацию, при наличии в электронном или бумажном виде одного из трех документов:

— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;

— сертификата вакцинации;

— справки о перенесенном заболевании (COVID-19).

Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут. Приносим извинения за возможные неудобства.

Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску и социальную дистанцию.

Партнёры «Фонтанка-SUP-2021»:

Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнёр — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнёр — компания Bestway
Официальный страховой партнёр — СК «Двадцать первый век»
Life партнёр — GloraX Life
Командный партнёр — Setl Group
ТВ-партнёр — ТНТ

Партнёры:

Сервис доставки «Лента Онлайн»

Группа «Эталон»

РСТИ (Росстройинвест)

Компания «Формула Теннис-Хоккей»

DIDRIKSONS

Кондитерская «Тройка»

World Class

Архыз Сервис

«Фонтанка-SUP» — физкультурное мероприятие, которое уже в шестой раз организовано и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этом году событие состоится 31 июля при поддержке Комитета по культуре и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть!» За годы существования «Фонтанка-SUP» стал одной из визитных карточек Петербурга. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более двух тысяч любителей сапсёрфинга.

Возраст участников — 18+. Дети до 14 лет на воду не допускаются. Подростки в возрасте 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей. Участие на любом плавательном средстве, кроме SUP-борда, запрещено. Лиш — обязателен, спасательный жилет — рекомендован.

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
Хорошие деувки)
AlBerkut
Вопрос аффилированности одной из участниц и претенденток на звание мисс обсуждению подлежит, или не? 😉
serglaz
Go-go Venera!! :-)
Я знаю, за кого болеть! Удачи!
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