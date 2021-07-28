Определились десять финалисток «Мисс SUP-2021»

«Мисс SUP-2021» выберет экспертное жюри после дефиле и серии блиц-вопросов в день проведения «Фонтанка-SUP» 31 июля. Все финалистки конкурса получат подарки от партнеров фестиваля. А главный приз — крутой надувной аэромассажный СПА-бассейн от SUP-партнера фестиваля компании Bestway — достанется победительнице.

Посмотреть, как голосовали за других конкурсанток, можно здесь.

Напоминаем, что в этом году проход на территорию стартового городка открыт только для участников заплыва, прошедших электронную регистрацию, при наличии в электронном или бумажном виде одного из трех документов:



— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;



— сертификата вакцинации;



— справки о перенесенном заболевании (COVID-19).



Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут. Приносим извинения за возможные неудобства.



Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску и социальную дистанцию.



Партнёры «Фонтанка-SUP-2021»:



Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»

Официальный партнёр — компания VICTORIA STENOVA

Официальный SUP-партнёр — компания Bestway

Официальный страховой партнёр — СК «Двадцать первый век»

Life партнёр — GloraX Life

Командный партнёр — Setl Group

ТВ-партнёр — ТНТ

