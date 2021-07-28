Определились десять финалисток «Мисс SUP-2021»

«Мисс SUP-2021» выберет экспертное жюри после дефиле и серии блиц-вопросов в день проведения «Фонтанка-SUP» 31 июля. Все финалистки конкурса получат подарки от партнеров фестиваля. А главный приз — крутой надувной аэромассажный СПА-бассейн от SUP-партнера фестиваля компании Bestway — достанется победительнице.
В финал прошли:
- Городецкая Анна
- Кудряшова Анна
- Шмакова Нелли
- Пьянкова Мария
- Зуб Екатерина
- Ершова Наталья
- Величкина Юлия
- Галеева Венера
- Кунич Инга
- Юсьян Евгения
Посмотреть, как голосовали за других конкурсанток, можно здесь.
Напоминаем, что в этом году проход на территорию стартового городка открыт только для участников заплыва, прошедших электронную регистрацию, при наличии в электронном или бумажном виде одного из трех документов:
— ПЦР-теста, выполненного не раньше, чем за три дня до даты проведения мероприятия;
— сертификата вакцинации;
— справки о перенесенном заболевании (COVID-19).
Зрители, не участвующие в заплыве, в зону старта допускаться не будут. Приносим извинения за возможные неудобства.
Регламент безопасности соответствует последним требованиям Роспотребнадзора по проведению физкультурных мероприятий в Петербурге. Просим всех участников «Фонтанка-SUP-2021» не забывать про антикоронавирусные меры: маску и социальную дистанцию.
Партнёры «Фонтанка-SUP-2021»:
Прогрессивный партнёр — компания «Газпром нефть»
Официальный партнёр — компания VICTORIA STENOVA
Официальный SUP-партнёр — компания Bestway
Официальный страховой партнёр — СК «Двадцать первый век»
Life партнёр — GloraX Life
Командный партнёр — Setl Group
ТВ-партнёр — ТНТ
Партнёры:
Сервис доставки «Лента Онлайн»
Компания «Формула Теннис-Хоккей»