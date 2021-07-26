FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +28
74.10р87.32р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
5
Печать

Суд не стал разбираться с «потрошителями» баранов в Большой Каменке

Полиции Приморского района Петербурга предстоит глубже погрузиться в историю с бараньей расчленёнкой в Большой Каменке. С первой попытки привлечь к ответственности за незаконную торговлю не вышло.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 июля, мировой судья судебного участка № 175 не стал рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении Бадраддина Алиева и Физули Казымова. Последний, как писала «Фонтанка», признавался полицейским, что зарезал на своём участке 30 баранов и выбросил потроха на окраине посёлка.

Согласно материалам, у дома № 4 на Большой Каменке Казымову удалось продать 3 кг баранины по 300 рублей за кг. Алиев, как указано в протоколе, вёл незаконную торговлю у дома № 32 и был на полкило менее успешен, хотя цену просил ту же.

Судья пришёл к выводу, что изложенное в протоколе полиция подтвердила недостаточно. «Нет ни показаний, ни документов. К материалам приложена фототаблица и объяснения К., однако указанные доказательства получены после составления протоколов. Материалы возвращены для устранения недостатков», — сообщили в пресс-службе судов.

20 июля местные жители обнаружили в канаве кучу из внутренностей и голов животных. На место выехали районный отдел по благоустройству и полиция, останки баранов вывезли. Позже предприниматель из Азербайджана признался, что зарезал и продал на Курбан-байрам 30 животных, разделывал у себя на участке, непригодное в пищу выбросил в поле. Интересно, что после этого череда неприятных находок не прекратилась: местные обнаружили на месте свалки тушу мертвого козла, а позже еще одну — под ЗСД. Через три дня на заклание скота пригнали экскаватор.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Дядя Бо
Диаспора волнуется.
266112960
Протокол обыска составлять разучились что ли
Laska77
надеюсь извинились перед Алиевым и Казымовым?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний