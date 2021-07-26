Суд не стал разбираться с «потрошителями» баранов в Большой Каменке

Полиции Приморского района Петербурга предстоит глубже погрузиться в историю с бараньей расчленёнкой в Большой Каменке. С первой попытки привлечь к ответственности за незаконную торговлю не вышло.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 июля, мировой судья судебного участка № 175 не стал рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении Бадраддина Алиева и Физули Казымова. Последний, как писала «Фонтанка», признавался полицейским, что зарезал на своём участке 30 баранов и выбросил потроха на окраине посёлка.
Согласно материалам, у дома № 4 на Большой Каменке Казымову удалось продать 3 кг баранины по 300 рублей за кг. Алиев, как указано в протоколе, вёл незаконную торговлю у дома № 32 и был на полкило менее успешен, хотя цену просил ту же.
Судья пришёл к выводу, что изложенное в протоколе полиция подтвердила недостаточно. «Нет ни показаний, ни документов. К материалам приложена фототаблица и объяснения К., однако указанные доказательства получены после составления протоколов. Материалы возвращены для устранения недостатков», — сообщили в пресс-службе судов.