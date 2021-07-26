Суд не стал разбираться с «потрошителями» баранов в Большой Каменке

Полиции Приморского района Петербурга предстоит глубже погрузиться в историю с бараньей расчленёнкой в Большой Каменке. С первой попытки привлечь к ответственности за незаконную торговлю не вышло.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 июля, мировой судья судебного участка № 175 не стал рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении Бадраддина Алиева и Физули Казымова. Последний, как писала «Фонтанка», признавался полицейским, что зарезал на своём участке 30 баранов и выбросил потроха на окраине посёлка.