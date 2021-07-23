Оперативного ответа по оперативной ситуации добиться в комитете не удалось. В приемной настояли на отправке запроса, подчеркнув, что срок ответа составляет до 7 дней. Однако, по данным «Фонтанки», специалистов ККИ к незаконным постройкам привела баранья история в Большой Каменке: предположительно именно здесь резали животных на Курбан-байрам.

Напомним, 20 июля местные жители обнаружили в канаве кучу из внутренностей и голов животных. На место выехали районный отдел по благоустройству и полиция, останки баранов вывезли. Позже предприниматель из Азербайджана признался, что зарезал и продал на Курбан-байрам 30 животных, разделывал у себя на участке, непригодное в пищу выбросил в поле. Интересно, что после этого череда неприятных находок не прекратилась: местные обнаружили на месте свалки тушу мертвого козла, а позже еще одну — под ЗСД.