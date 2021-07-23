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Смольный пришел на заклание в Каменку. К месту потрошения баранов пригнали экскаватор

В Каменке сносят незаконные постройки, откуда бараньи потроха разъезжались по Петербургу

В Большой Каменке 23 июля жужжали болгарки, а по самодельному вольеру катался экскаватор. К истории с бараньей расчлененкой подключился имущественный блок Смольного.

Видео происходящего «Фонтанке» в пятницу прислали очевидцы. На кадрах видно, что сотрудники комитета по контролю за имуществом режут болгаркой бытовку, ломают кувалдой забор, а экскаватор брутально расправляется с деревянным вольером.

автор видео читатель «Фонтанки»

Оперативного ответа по оперативной ситуации добиться в комитете не удалось. В приемной настояли на отправке запроса, подчеркнув, что срок ответа составляет до 7 дней. Однако, по данным «Фонтанки», специалистов ККИ к незаконным постройкам привела баранья история в Большой Каменке: предположительно именно здесь резали животных на Курбан-байрам.

Напомним, 20 июля местные жители обнаружили в канаве кучу из внутренностей и голов животных. На место выехали районный отдел по благоустройству и полиция, останки баранов вывезли. Позже предприниматель из Азербайджана признался, что зарезал и продал на Курбан-байрам 30 животных, разделывал у себя на участке, непригодное в пищу выбросил в поле. Интересно, что после этого череда неприятных находок не прекратилась: местные обнаружили на месте свалки тушу мертвого козла, а позже еще одну — под ЗСД.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

pila_grigoryeva
превратили европейский город в какой то петеробад
позорище с этой миграционной политикой пусть все азиаты будут в гости к нам
265107892
Блин, где бы купить юной баранины (до 13-15 кг тушка) по вменяемой цене...
265101847
Свиньи, грязные, вонючие свиньи!
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