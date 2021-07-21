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Предприниматель из Большой Каменки признался, что зарезал 30 баранов на Курбан-байрам, а потроха выбросил в канаву

Полиция проверила предпринимателей из Большой Каменки в Приморском районе Петербурга. Двое уроженцев Азербайджана, как выяснилось, торговали тушами баранов незаконно.

Один из них признался, что выкидывал потроха и шкуры в канаву недалеко от пункта оплаты ЗСД. Об этом «Фонтанке» 21 июля рассказал собеседник в правоохранительных органах.

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В среду мировой судья судебного участка №175 должен рассмотреть два дела об административных правонарушениях в отношении уроженцев Азербайджана. Обоим вменяют осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Мужчины, судя по всему, не партнёры — торговали в разных точках. Одному 52 года, холост, второму — 56 лет, женат, имеет четверых детей на иждивении. Именно он признался в авторстве свалки из остатков баранов на окраине посёлка.

Сотрудникам полиции он объяснил, что около месяца назад купил баранов на ферме в Колтушах. 20 июля в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам к нему приехали покупатели. За день удалось продать 30 баранов, разделывал у себя на участке, непригодное в пищу вывез в поле и бросил под кусты.

Кучу из внутренностей домашних животных, к слову, вывезли из Большой Каменки уже поздним вечером, после публикации «Фонтанки». На место выезжали районный отдел по благоустройству и полиция.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

klapaucius
В дом ему затащить эти потроха и запретить выносить обратно пару месяцев..
Danik
Прибыль она чья? Моя! Я же предприниматель!
А убытки чьи? Городские, народные, местные. Они же мою грязь убирать будут!
Вот так тут они и живут, и предпринимают, и богатеют!
За счет местного населения и бюджета!
Там дома давно бы все убрали за собой! Да и их бы тут же посадили.
А здесь нельзя! Диаспора печется о своих.
Да и властям выгодна эта напряженка! Местные боятся!
viking
забрал бы дамой к себе
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