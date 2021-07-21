Один из них признался, что выкидывал потроха и шкуры в канаву недалеко от пункта оплаты ЗСД. Об этом «Фонтанке» 21 июля рассказал собеседник в правоохранительных органах.

В среду мировой судья судебного участка №175 должен рассмотреть два дела об административных правонарушениях в отношении уроженцев Азербайджана. Обоим вменяют осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Мужчины, судя по всему, не партнёры — торговали в разных точках. Одному 52 года, холост, второму — 56 лет, женат, имеет четверых детей на иждивении. Именно он признался в авторстве свалки из остатков баранов на окраине посёлка.

Сотрудникам полиции он объяснил, что около месяца назад купил баранов на ферме в Колтушах. 20 июля в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам к нему приехали покупатели. За день удалось продать 30 баранов, разделывал у себя на участке, непригодное в пищу вывез в поле и бросил под кусты.



Кучу из внутренностей домашних животных, к слову, вывезли из Большой Каменки уже поздним вечером, после публикации «Фонтанки». На место выезжали районный отдел по благоустройству и полиция.

