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Оставшееся от зарезанных на Курбан-байрам овец вывезут из Большой Каменки после публикации «Фонтанки»

Свалкой из внутренностей, голов и шкур баранов в Петербурге заинтересовались чиновники и полиция

Куча внутренностей зарезанных на Курбан-байрам баранов будет вывезена из Большой Каменки в Петербурге. Об этом 20 июля «Фонтанке» сообщили в районной администрации.

Более того, сразу же после публикации с читателем, сообщившем о свалке из разлагающейся органики, связался участковый и заявил, что желает его опросить.

«Глава района Николай Цед дал поручение, выезжал отдел благоустройства совместно с полицией, была определена принадлежность участка (земля городская). Комитет по благоустройству также подключился, оперативно организуют вывоз», — рассказали в администрации Приморского района Петербурга.

Ранее «Фонтанка» публиковала видео из Большой Каменки, где недалеко от пункта приёма оплаты ЗСД продавцы баранины оставили в канаве гору из внутренностей, шкур и голов животных.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Сергей Кузнецов
Они, наверное, перепутали Петербург со своими регионами, где это нормально! Влупить такие штрафы, чтобы в одних шортах остались...
Nothing
вывоз надо организовать, кто это сделал
Ruth D. Armstead
" Комитет по благоустройству также подключился, оперативно организуют вывоз"
что то здесь не так. Ну не так! и все тут.
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