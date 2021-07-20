Оставшееся от зарезанных на Курбан-байрам овец вывезут из Большой Каменки после публикации «Фонтанки»

Более того, сразу же после публикации с читателем, сообщившем о свалке из разлагающейся органики, связался участковый и заявил, что желает его опросить.



«Глава района Николай Цед дал поручение, выезжал отдел благоустройства совместно с полицией, была определена принадлежность участка (земля городская). Комитет по благоустройству также подключился, оперативно организуют вывоз», — рассказали в администрации Приморского района Петербурга.



Ранее «Фонтанка» публиковала видео из Большой Каменки, где недалеко от пункта приёма оплаты ЗСД продавцы баранины оставили в канаве гору из внутренностей, шкур и голов животных.

