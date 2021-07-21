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После визита полиции окраины Большой Каменки оказались усеяны трупами баранов и козлов

Всё новые и новые трупы баранов и козлов находят жители Большой Каменки после полицейской проверки местных торговцев мясом.

Про одно мёртвое животное «Фонтанка» уже писала 21 июля, а теперь читатель издания и житель Приморского района Петербурга Антон нашёл второе парнокопытное — на сей раз под ЗСД.

Мужчина думает, что это далеко не все убитые накануне животные. Туши якобы могут прятать в сараях.

автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон
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Накануне полиция навестила уроженцев Азербайджана, торгующих в посёлке бараниной. Двое не имели лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, а один из них признался, что 20 июля в честь Курбан-байрама на своём участке зарезал 30 баранов, после чего продал мясо. Несъедобное вывез на окраину и сбросил под куст. «Фонтанка» публиковала видео со свалкой потрохов. После этого кучу внутренностей, шкур и голов вывезли.

автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Мари108
это гады, это не могут быть верующие люди, осверняющие себя такими действиями
PROM
один на себя взял всю вину, административный штраф. эпично. можно продолжать в том же духе
Kot Piter
А зачем выбрасывать целую тушу?
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