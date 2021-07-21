Про одно мёртвое животное «Фонтанка» уже писала 21 июля, а теперь читатель издания и житель Приморского района Петербурга Антон нашёл второе парнокопытное — на сей раз под ЗСД.
Мужчина думает, что это далеко не все убитые накануне животные. Туши якобы могут прятать в сараях.
Накануне полиция навестила уроженцев Азербайджана, торгующих в посёлке бараниной. Двое не имели лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, а один из них признался, что 20 июля в честь Курбан-байрама на своём участке зарезал 30 баранов, после чего продал мясо. Несъедобное вывез на окраину и сбросил под куст. «Фонтанка» публиковала видео со свалкой потрохов. После этого кучу внутренностей, шкур и голов вывезли.