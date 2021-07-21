Про одно мёртвое животное «Фонтанка» уже писала 21 июля, а теперь читатель издания и житель Приморского района Петербурга Антон нашёл второе парнокопытное — на сей раз под ЗСД.



Мужчина думает, что это далеко не все убитые накануне животные. Туши якобы могут прятать в сараях.