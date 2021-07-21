FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
74.49р87.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
9
Печать

«Это послание нам?» На месте свалки бараньих потрохов в Большой Каменке оставили мёртвого козла

На месте свалки с бараньими потрохами в петербургской Большой Каменке нашли мертвого козла

Мёртвого козла нашли жители Большой Каменки в Приморском районе Петербурга на месте ликвидированной свалки из бараньих потрохов, шкур и голов. Место простояло чистым ночь, утром кто-то снова приволок тушу, на этот раз целую.

Об увиденном «Фонтанке» 21 июля рассказал читатель Антон, который накануне сообщил и об открытом могильнике на окраине посёлка.

«Уборщики за собой дорогу завалили. Как он тут оказался — загадка. Может, это послание нам?» — предположил житель Большой Каменки.

Фото: автор фото читатель «Фонтанки» Антон
ПоделитьсяПоделиться

Накануне полиция навестила уроженцев Азербайджана, торгующих в посёлке бараниной. Двое не имели лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, а один из них признался, что 20 июля в честь Курбан-байрама на своём участке зарезал 30 баранов, после чего продал мясо по 300 рублей за килограмм. Несъедобное вывез на окраину и сбросил под куст. «Фонтанка» публиковала видео со свалкой потрохов. После этого кучу внутренностей, шкур и голов вывезли.

Фото: автор фото читатель «Фонтанки» Антон

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Skazochny
где Брейвик?
knikk70
Не дома же, здесь можно и гадить под каждым кустом, за быдло нас держат.
EveReady
Не надо пытаться увидеть в брошенном трупе козла "послание". Эти "граждане" мыслят примитивно, причинно-следственная связь им недоступна. Просто надо было свалить труп козла, и - свалили.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний