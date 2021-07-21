Об увиденном «Фонтанке» 21 июля рассказал читатель Антон, который накануне сообщил и об открытом могильнике на окраине посёлка.
«Уборщики за собой дорогу завалили. Как он тут оказался — загадка. Может, это послание нам?» — предположил житель Большой Каменки.
Накануне полиция навестила уроженцев Азербайджана, торгующих в посёлке бараниной. Двое не имели лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, а один из них признался, что 20 июля в честь Курбан-байрама на своём участке зарезал 30 баранов, после чего продал мясо по 300 рублей за килограмм. Несъедобное вывез на окраину и сбросил под куст. «Фонтанка» публиковала видео со свалкой потрохов. После этого кучу внутренностей, шкур и голов вывезли.