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Суд собрал в СИЗО квартет обвиняемых в квартирных аферах в Петербурге. Последний признал себя «чёрным риелтором»

В Петербурге арестован ещё один предполагаемый «чёрный риелтор»

Смольнинский райсуд Петербурга отправил под стражу обвиняемого в нечистых сделках с недвижимостью. В изоляторе его дожидаются трое предполагаемых подельников, которые, по версии следствия, за квартиру могли и убить.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 23 июля «путёвку» в следственный изолятор сроком до 20 сентября получил Сергей Колесников. Он полностью признал вину в мошеннических сделках с квартирами и к месту своего дальнейшего пребывания отнёсся индифферентно.

«Оставил вопрос о мере на усмотрение суда. Просил учесть, что не оказывал при задержании сопротивления», — уточняют в пресс-службе.

«Фонтанка» рассказывала, что шестёрку предполагаемых «чёрных риелторов» задержали после серии обысков, которые прошли в Петербурге, Москве и Мончегорске — родном городе одного из фигурантов. Двоих отпустили под подписку о невыезде, еще трое, как и Колесников, заключены под стражу. Видео задержания показал Следственный комитет.

По материалам дела, мужчины лукавили с документами, обманывали компетентные органы и неправомерно завладели тремя квартирами. Самым лакомым для них, считает следствие, оказалась квартира на Невском проспекте за 8,2 млн рублей, которая принадлежала инвалиду. Хозяин был убит, следователи полагают, что руку к этому приложили двое из обвиняемых — Шалар и Мезин.

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