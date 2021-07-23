Суд собрал в СИЗО квартет обвиняемых в квартирных аферах в Петербурге. Последний признал себя «чёрным риелтором»

Смольнинский райсуд Петербурга отправил под стражу обвиняемого в нечистых сделках с недвижимостью. В изоляторе его дожидаются трое предполагаемых подельников, которые, по версии следствия, за квартиру могли и убить.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 23 июля «путёвку» в следственный изолятор сроком до 20 сентября получил Сергей Колесников. Он полностью признал вину в мошеннических сделках с квартирами и к месту своего дальнейшего пребывания отнёсся индифферентно.

«Оставил вопрос о мере на усмотрение суда. Просил учесть, что не оказывал при задержании сопротивления», — уточняют в пресс-службе.