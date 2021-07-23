СК РФ отчитался о задержании членов преступной группы, которые незаконно присваивали себе чужие квартиры. Чтобы скрыть мошенничество, один из сообщников убил законного собственника квадратных метров. Под Лугой инвалида ударили молотком по голове, задушили веревкой, а затем закопали в лесу.
На кадрах, опубликованных ведомством 23 июля, показан момент задержания предполагаемых злоумышленников. Помимо этого, запечатлён момент проверки показаний возможного убийцы — он продемонстрировал, как конкретно лишал жизни мужчину.
Автор: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube
Ранее «Фонтанка» писала, что Смольнинский районный суд заключил под стражу Игоря Шалара и Сергея Мезина. Мужчинам вменяют убийство собственника квартиры за 8,2 миллиона рублей и мошенничество. Аналогичную меру пресечения избрали Рудольфу Щеголеву, который проходит в качестве фигуранта в уголовном деле о мошенничестве.
До этого оперативники задержали шестерых мужчин из преступной группы в возрасте от 49 до 63 лет. Двое из них — уроженцы Одесской области и Мончегорска, остальные родом из Петербурга. По версии следствия, граждане использовали фальшивые документы и обманывали компетентные органы, чтобы завладеть тремя квартирами. Благодаря махинациям, предполагаемые преступники присвоили себе «квадратов» более чем на 12 миллионов рублей.