СК РФ отчитался о задержании членов преступной группы, которые незаконно присваивали себе чужие квартиры. Чтобы скрыть мошенничество, один из сообщников убил законного собственника квадратных метров. Под Лугой инвалида ударили молотком по голове, задушили веревкой, а затем закопали в лесу.





На кадрах, опубликованных ведомством 23 июля, показан момент задержания предполагаемых злоумышленников. Помимо этого, запечатлён момент проверки показаний возможного убийцы — он продемонстрировал, как конкретно лишал жизни мужчину.