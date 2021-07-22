Суд в Петербурге отправил в СИЗО «черного риелтора», обвиняемого в убийстве

Смольнинский районный суд заключил под стражу Сергея Мезина, обвиняемого в мошенничестве и убийстве. Об этом 22 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Мужчина возражал против СИЗО, поясняя, что нужен семье — родителям и детям.



Ранее «Фонтанка» писала, что петербургские оперативники задержали шестерых мужчин в возрасте от 49 до 63 лет. Двое — уроженцы Одесской области и Мончегорска, остальные родом из Петербурга. Полиция полагает, что официально безработные жители города нашли призвание на рынке недвижимости, но сделки чистотой не отличались.