В Петербурге полиция раскрыла группу «чёрных риелторов». Заподозривший их убит

Задержанным вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере. Предметом последнего стала квартира на улице Спирина, 14, в Красном Селе, хозяин которой умер в 2018 году. Согласно материалам, компания по поддельным документам незаконно получила право распоряжаться недвижимостью в обход наследника. Жильё предварительно оценили в 1 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, петербургские оперативники задержали шестерых мужчин в возрасте от 49 до 63 лет. Двое — уроженцы Одесской области и Мончегорска, остальные родом из Северной столицы. Полиция полагает, что официально безработные жители города нашли призвание на рынке недвижимости, но сделки чистотой не отличались.

Летом прошлого года они же якобы подали в Росреестр фиктивный договор купли-продажи на квартиру на улице Маршала Жукова, 56/2. Её кадастровая стоимость — 3 млн рублей.

Самой лакомой оказалась квартира на Невском проспекте, 146, которую присвоили в июне 2019 года. Её оценили в 8,2 млн рублей. Сделка не прошла гладко. По версии следствия, в августе того же года один из участников группы — ранее судимый 55-летний петербуржец — убил законного собственника квадратных метров, чтобы скрыть мошенничество. Под Лугой инвалида дважды ударили молотком по голове, задушили верёвкой и закопали тело в лесу.

В Петербурге, Москве и Мончегорске правоохранители провели полтора десятка обысков. Изъяты мобильные телефоны, флеш-карта, документы и 800 тысяч рублей. Четверо фигурантов задержаны на двое суток, двоих отпустили, ограничив подпиской.