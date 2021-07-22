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В Петербурге полиция раскрыла группу «чёрных риелторов». Заподозривший их убит

Подозреваемых в мошенничестве с квартирами и убийстве под Лугой нашли в Петербурге

Шесть человек задержаны по подозрению в квартирных аферах после обысков, которые прошли в Петербурге, Москве и Мурманской области. Кроме особо крупного мошенничества одному из них вменяют убийство.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, петербургские оперативники задержали шестерых мужчин в возрасте от 49 до 63 лет. Двое — уроженцы Одесской области и Мончегорска, остальные родом из Северной столицы. Полиция полагает, что официально безработные жители города нашли призвание на рынке недвижимости, но сделки чистотой не отличались.

Задержанным вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере. Предметом последнего стала квартира на улице Спирина, 14, в Красном Селе, хозяин которой умер в 2018 году. Согласно материалам, компания по поддельным документам незаконно получила право распоряжаться недвижимостью в обход наследника. Жильё предварительно оценили в 1 млн рублей.

Летом прошлого года они же якобы подали в Росреестр фиктивный договор купли-продажи на квартиру на улице Маршала Жукова, 56/2. Её кадастровая стоимость — 3 млн рублей.

Самой лакомой оказалась квартира на Невском проспекте, 146, которую присвоили в июне 2019 года. Её оценили в 8,2 млн рублей. Сделка не прошла гладко. По версии следствия, в августе того же года один из участников группы — ранее судимый 55-летний петербуржец — убил законного собственника квадратных метров, чтобы скрыть мошенничество. Под Лугой инвалида дважды ударили молотком по голове, задушили верёвкой и закопали тело в лесу.

В Петербурге, Москве и Мончегорске правоохранители провели полтора десятка обысков. Изъяты мобильные телефоны, флеш-карта, документы и 800 тысяч рублей. Четверо фигурантов задержаны на двое суток, двоих отпустили, ограничив подпиской.

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Комментарии (4)

266147370
У нас теперь пособников убийц под подписку можно? Интересно, во что им это обошлось. Перепостил клип на ютюбе - в тюрьму. Убил человека - гуляй, убивай дальше. А мушкетеры - на параде.
Эрнесто
Двоих отпустили, решить все проблемы со свидетелями.
dedmoroz_5e4d8827384c2
будет местная достопримечательность, всех туристов к виселице будем водить: вот все наши чёрные реалтеры тут висят!
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