FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +21
73.69р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Суд в Петербурге начал арестовывать «чёрных риелторов», подозреваемых в мошенничестве и убийстве

Смольнинский районный суд заключил под стражу Рудольфа Щеголева, обвиняемого в мошенничестве, сообщает 22 июля объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Ранее «Фонтанка» писала, что петербургские оперативники задержали шестерых мужчин в возрасте от 49 до 63 лет. Двое — уроженцы Одесской области и Мончегорска, остальные родом из Петербурга. Полиция полагает, что официально безработные жители города нашли призвание на рынке недвижимости, но сделки чистотой не отличались.

Задержанным вменяют три эпизода завладения чужими квартирами по подложным документам. Жилплощади стоили 1 000 000 рублей, 3 000 000 рублей и 8 260 027 рублей. Двое из подозреваемых по фамилии Шалар и Мезин, по данным следствия, убили собственника самой дорогой квартиры. Под Лугой инвалида дважды ударили молотком по голове, задушили верёвкой и закопали тело в лесу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Мужской Взгляд
Для таких кренделей надо отдельную статью в Уголовном кодексе, чтобы сразу на пожизненное.
266081655
А ведь это - родные дети нашего нынешнего строя.... Впитали в себя всё самое лучшее...."Риелторы" - словечко модное подобрали.... Душегубы - так их на Руси величали...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний