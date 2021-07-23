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Суд Петербурга отправил в СИЗО ещё одного «чёрного риелтора», обвиняемого в убийстве инвалида

Смольнинский районный суд заключил под стражу Игоря Шалара, обвиняемого в двукратном мошенничестве и убийстве, сообщает 23 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, гражданин вместе с тремя сообщниками использовал фальшивые документы и обманывал компетентные органы, чтобы завладеть тремя квартирами. Благодаря махинациям предполагаемые преступники завладели жилплощадью стоимостью более 12 миллионов рублей.

Игорю Шалару и его подельнику Сергею Мезину вменяют убийство собственника самой дорогой из квартир. Под Лугой инвалида дважды ударили молотком по голове, задушили верёвкой и закопали тело в лесу.

Накануне Шалару предъявили обвинение, он частично признал вину. Мужчина пробудет в СИЗО до 20 сентября.

Ранее «Фонтанка» писала, что Смольнинский районный суд также заключил под стражу упомянутого Сергея Мезина. Аналогичную меру пресечения избрали Рудольфу Щеголеву, который проходит в качестве фигуранта в уголовном деле о мошенничестве.

До этого петербургские оперативники задержали шестерых мужчин в возрасте от 49 до 63 лет. Двое из них — уроженцы Одесской области и Мончегорска, остальные родом из Петербурга. Официально безработные жители города нашли призвание на рынке недвижимости, но сделки чистотой не отличались.

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