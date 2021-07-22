Из-за репетиции парада на ЗСД «плотненько почти на всех съездах», рассказал подписчик группы «Дорожный инспектор» и поделился фото и видео с магистрали. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» рассказали, что движение по ЗСД сегодня действительно существенно плотнее обычного, притом что центр города перекрывали еще не в час пик. Особенно многолюдно было этим утром на участке от тоннеля к съезду на набережную Макарова в северном направлении. В районе съезда на Богатырский было менее оживленно, но тоже плотнее стандартного.

На время перекрытий в центре проезд по ЗСД от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта сделали бесплатным, и в связи с этим и ограничениями значительный рост трафика был ожидаем, о чем пользователей ЗСД предупредили заранее.



Помимо этого, по данным «Яндекс.Пробок», на ЗСД затруднено движение в южном направлении у съездов на Краснопутиловскую и Благодатную улицы. Пользователи сервиса сообщают о ДТП у развязки с Благодатной. В «МСС» отметили, что серьезных происшествий там нет.