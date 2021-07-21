Смольный: В Петербурге стало в разы меньше происшествий с электросамокатами

Количество происшествий с электросамокатами снизилось в разы после подписания соглашения между Смольным и кикшерингами. Договоренности достигли своего результата, заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 21 июля зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
«Есть некая статистика, которую ведем и мы, и правоохранительные органы, и уже можно утвердительно сказать, что соглашение сыграло положительную роль в качестве динамики происшествий — их стало в разы меньше, а где-то они исключены полностью. Исходя из этого можно говорить о том, что данное соглашение верно, правильно и достигло необходимого результата», — сказал он.
Он отметил, что условия соглашения обсуждаются в рамках специальной рабочей группы, куда входят представители городской власти, правоохранительных органов, бизнеса и общественных организаций. Правила могут быть изменены в зависимости от ситуации. Так, возможно, некоторые центральные туристические улицы могут быть выведены из «красных зон», где движение электросамокатов запрещено.