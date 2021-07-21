Смольный: В Петербурге стало в разы меньше происшествий с электросамокатами

Количество происшествий с электросамокатами снизилось в разы после подписания соглашения между Смольным и кикшерингами. Договоренности достигли своего результата, заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 21 июля зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.



«Есть некая статистика, которую ведем и мы, и правоохранительные органы, и уже можно утвердительно сказать, что соглашение сыграло положительную роль в качестве динамики происшествий — их стало в разы меньше, а где-то они исключены полностью. Исходя из этого можно говорить о том, что данное соглашение верно, правильно и достигло необходимого результата», — сказал он.