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Смольный: В Петербурге стало в разы меньше происшествий с электросамокатами

Количество происшествий с электросамокатами снизилось в разы после подписания соглашения между Смольным и кикшерингами. Договоренности достигли своего результата, заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 21 июля зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

«Есть некая статистика, которую ведем и мы, и правоохранительные органы, и уже можно утвердительно сказать, что соглашение сыграло положительную роль в качестве динамики происшествий — их стало в разы меньше, а где-то они исключены полностью. Исходя из этого можно говорить о том, что данное соглашение верно, правильно и достигло необходимого результата», — сказал он.

Он отметил, что условия соглашения обсуждаются в рамках специальной рабочей группы, куда входят представители городской власти, правоохранительных органов, бизнеса и общественных организаций. Правила могут быть изменены в зависимости от ситуации. Так, возможно, некоторые центральные туристические улицы могут быть выведены из «красных зон», где движение электросамокатов запрещено.

На фоне происшествий с участием пользователей электросамокатов сервисы кикшеринга 9 июня убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга до подписания соглашения со Смольным о правилах их работы. В тот же день документ был подписан. Он утвердил скоростные ограничения, места запрета парковки и основные правила. Соглашение запрещает кататься по двое, обязывает самокатчиков спешиваться на пешеходных переходах, запрещает пользоваться кикшерингами несовершеннолетним и людям в нетрезвом состоянии. Последние изменения в соглашение были внесены 13 июля. Поправки утвердили временные ограничения в Кронштадте и расширили список улиц, где ограничение скорости составит 15 км/ч.

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