В первый день августа в Петербурге состоится международный турнир по триатлону ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg. Маршрут пролегает по улицам Василеостровского и Петроградского районов, а также по Западному скоростному диаметру.

Эти ограничения подтверждает и информация от СПб ГКУ «ДОДД». Кроме того, по данным ведомства, с 8:00 часов 28 июля до 20:00 2 августа будет закрыт проезд по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи и по Футбольной аллее на пересечении с Центральной аллеей, а с 10:00 до 15:30 31 июля — по Теннисной, Велосипедной и Центральной аллеям.

Маршрут велоэтапа соревнований пролегает по ЗСД. Планируется перекрыть движение по участку магистрали от трассы «Скандинавия» до Васильевского острова в одном направлении на период с 3:30 до 13:30 1 августа. По данным «Фонтанки», пока это перекрытие еще согласовывается.