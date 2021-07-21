В первый день августа в Петербурге состоится международный турнир по триатлону ВЭБ.РФ IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg. Маршрут пролегает по улицам Василеостровского и Петроградского районов, а также по Западному скоростному диаметру.
Как сообщают 21 июля организаторы соревнований, 1 августа будут перекрывать движение:
- с 4:00 до 13:30 — по проспекту Крузенштерна, набережной Макарова от проспекта Крузенштерна до моста Бетанкура в направлении к улице Одоевского, улице Одоевского в направлении от моста Бетанкура к Уральской улице;
- с 4:00 до 15:30 — по мосту Бетанкура в направлении от Ждановской улицы к Уральской улице, Петровскому проспекту от Ремесленной улицы до Петровской площади, Петровской площади, улице Савиной, Большому Петровскому мосту, Южной дороге от Большого Петровского моста до Теннисной аллеи;
- с 4:00 до 17:00 — по Крестовскому проспекту от Южной дороги до улицы Рюхиной и Южной аллее;
- с 5:00 до 9:45 — по Северной дороге от Бодрова переулка до Яхтенного моста;
- с 5:00 до 17:00 — по Теннисной и Велосипедной аллеям;
- с 8:00 до 17:00 — по Рюхиной улице от набережной Мартынова до Морского проспекта и набережной Мартынова от Рюхиной улицы до Депутатской улицы;
- с 15:30 до 17:00 — по Южной дороге от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи.
Эти ограничения подтверждает и информация от СПб ГКУ «ДОДД». Кроме того, по данным ведомства, с 8:00 часов 28 июля до 20:00 2 августа будет закрыт проезд по Центральной аллее от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи и по Футбольной аллее на пересечении с Центральной аллеей, а с 10:00 до 15:30 31 июля — по Теннисной, Велосипедной и Центральной аллеям.
Маршрут велоэтапа соревнований пролегает по ЗСД. Планируется перекрыть движение по участку магистрали от трассы «Скандинавия» до Васильевского острова в одном направлении на период с 3:30 до 13:30 1 августа. По данным «Фонтанки», пока это перекрытие еще согласовывается.
Серия международных соревнований по триатлону IRONMAN 70.3 («Железный человек») проводится Всемирной корпорацией триатлона (WTC) и считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая гонка состоит из трех этапов, которые проводятся без перерывов: заплыв на 1,9 километра, заезд на велосипеде по шоссе на 90,1 километра и забег на 21,1 километра. Впервые соревнования состоялись по инициативе энтузиастов в 1978 году на гавайском острове Оаху, и с тех пор соревнования проходят в разных точках земного шара.
В Петербурге турнир пройдет впервые. Изначально он был запланирован на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на август 2021 года.