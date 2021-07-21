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Серфингист едва не лишился пальцев в Большой Невке. Вытащили росгвардейцы

Росгвардейцы спасли серфингиста в Петербурге

Сотрудники Росгвардии днем 21 июля спасли тонущего серфингиста в одной из рек Петербурга. Мужчина сильно повредил пальцы, пытаясь схватиться за электрическую доску, и не смог выплыть сам.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, экипаж дежурного катера ОМОНа во время патрулирования акватории Большой Невки напротив Елагина острова заметил тонущего мужчину. Его вытащили на палубу и оказали доврачебную помощь. Оказалось, что молодой человек катался на электрической доске для серфинга и упал, а когда попытался ухватиться за нее, повредил обе руки о винт мотора и не смог доплыть до берега.

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Росгвардейцы доставили пострадавшего на берег и передали прибывшей скорой. Медики диагностировали у серфингиста серьезные повреждения пальцев обеих рук.

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Комментарии (2)

Капитан Очевидность2
Совсем дурак что ли?
lamer
Там бердвотчеры рядом проходили? Давненько не читал о них новостей.
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