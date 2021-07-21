Сотрудники Росгвардии днем 21 июля спасли тонущего серфингиста в одной из рек Петербурга. Мужчина сильно повредил пальцы, пытаясь схватиться за электрическую доску, и не смог выплыть сам.



Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, экипаж дежурного катера ОМОНа во время патрулирования акватории Большой Невки напротив Елагина острова заметил тонущего мужчину. Его вытащили на палубу и оказали доврачебную помощь. Оказалось, что молодой человек катался на электрической доске для серфинга и упал, а когда попытался ухватиться за нее, повредил обе руки о винт мотора и не смог доплыть до берега.