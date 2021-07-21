Бензин марки Аи-95 подорожал на бирже на
Таким образом, его стоимость обновила исторический рекорд (прошлый был поставлен 3 июля 2020-го). Продолжает устанавливать максимумы и цена на бензин Аи-92 — его стоимость выросла также на
Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 поставили исторический рекорд на петербургской бирже
Бензин марки Аи-95 подорожал на бирже на
Таким образом, его стоимость обновила исторический рекорд (прошлый был поставлен 3 июля 2020-го). Продолжает устанавливать максимумы и цена на бензин Аи-92 — его стоимость выросла также на
Минэнерго на прошлой неделе заявило, что следит за ситуацией на топливном рынке. В ведомстве напомнили о принятых ранее мерах по наполнению внутреннего рынка топливом, которые должны оказать благотворный эффект. В начале года чиновники обязали нефтяников направлять больше топлива на биржу, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке, а также договорились об изменении параметров расчета нефтяного демпфера, чтобы скорректировать оптовые цены на бензин. Минэнерго выступило против отмены демпфирующего механизма.
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