Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 поставили исторический рекорд на петербургской бирже

Бензин марки Аи-95 подорожал на бирже на 0,6 % , до 59,85 тысячи рублей за тонну. Об этом 21 июля свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).



Таким образом, его стоимость обновила исторический рекорд (прошлый был поставлен 3 июля 2020-го). Продолжает устанавливать максимумы и цена на бензин Аи-92 — его стоимость выросла также на 0,6 % , до 57,06 тысячи рублей за тонну. Это третий рекорд за три дня, о предыдущем «Фонтанка» писала накануне.

