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Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 поставили исторический рекорд на петербургской бирже

Бензин марки Аи-95 подорожал на бирже на 0,6 %, до 59,85 тысячи рублей за тонну. Об этом 21 июля свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Таким образом, его стоимость обновила исторический рекорд (прошлый был поставлен 3 июля 2020-го). Продолжает устанавливать максимумы и цена на бензин Аи-92 — его стоимость выросла также на 0,6 %, до 57,06 тысячи рублей за тонну. Это третий рекорд за три дня, о предыдущем «Фонтанка» писала накануне.

Минэнерго на прошлой неделе заявило, что следит за ситуацией на топливном рынке. В ведомстве напомнили о принятых ранее мерах по наполнению внутреннего рынка топливом, которые должны оказать благотворный эффект. В начале года чиновники обязали нефтяников направлять больше топлива на биржу, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке, а также договорились об изменении параметров расчета нефтяного демпфера, чтобы скорректировать оптовые цены на бензин. Минэнерго выступило против отмены демпфирующего механизма.

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Комментарии (9)

Никто и звать никак.
При Сталине после подорожания бензина резко повысились бы лесозаготовки!!!!
Vanish
Чем дороже бензин на бирже, тем дороже хот-доги и чай на заправках...
dragvs
Путин еще не успел цены на макарошки и хлеб сдержать, а тут уже бензин дорожает, лол. Представляю у человека рук не хватает.
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