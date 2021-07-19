Цена бензина АИ-92 снова побила рекорд на петербургской бирже

Индекс цен на бензин АИ-92 обновил очередной исторический максимум в европейской части России. Это 19 июля следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).



В ходе торгов биржевой индекс АИ-92 вырос на 0,7%, до 56,287 тыс. рублей за тонну, установив новый рекорд за всю историю наблюдений с 2018 года. Предыдущий был зафиксирован на прошлой неделе и составил 56,107 тыс. рублей за тонну.



Цена бензина АИ-95 по-прежнему находится вблизи рекордных значений. Сегодня она увеличилась на 0,2%, до 59,18 тыс. руб. за тонну. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), трижды обновлявшая исторический максимум на прошлой неделе, в понедельник снизилась на 2,7%, до 38,51 тыс. рублей за тонну.

