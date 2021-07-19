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Цена бензина АИ-92 снова побила рекорд на петербургской бирже

Индекс цен на бензин АИ-92 обновил очередной исторический максимум в европейской части России. Это 19 июля следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В ходе торгов биржевой индекс АИ-92 вырос на 0,7%, до 56,287 тыс. рублей за тонну, установив новый рекорд за всю историю наблюдений с 2018 года. Предыдущий был зафиксирован на прошлой неделе и составил 56,107 тыс. рублей за тонну.

Цена бензина АИ-95 по-прежнему находится вблизи рекордных значений. Сегодня она увеличилась на 0,2%, до 59,18 тыс. руб. за тонну. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), трижды обновлявшая исторический максимум на прошлой неделе, в понедельник снизилась на 2,7%, до 38,51 тыс. рублей за тонну.

Минэнерго на прошлой неделе заявило, что следит за ситуацией на топливном рынке. В ведомстве напомнили о принятых ранее мерах по наполнению внутреннего рынка топливом, которые должны оказать благотворный эффект. В начале года чиновники обязали нефтяников направлять больше топлива на биржу, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке, а также договорились об изменении параметров расчета нефтяного демпфера, чтобы скорректировать оптовые цены на бензин. Минэнерго выступило против отмены демпфирующего механизма.

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Комментарии (6)

А13579
Цена на нефть упала, бензин в России естественно, подорожал. Вполне закономерно. Ждём, насколько цена на бензин в России вырастет, когда цена на нефть подскочит. Кого-то ещё удивляют законы нашей экономики? Третий вариант: цена на нефть остаётся постоянной, а цена бензина в России закономерно растёт.
Ankor
Система нипель. Туда дуй, а обратно ..
cerf
Да как так, нефть же падает!
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