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Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум

Биржевой индекс бензина Аи-92 обновил исторический максимум в ходе торгов в европейской части России 14 июля. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена на Аи-92 поднялась до 56,107 тыс. рублей за тонну и обновила максимум за всю историю наблюдений с начала 2018 года. Прошлый рекорд был зафиксирован накануне, когда показатель перешагнул за 56 тыс. рублей за тонну.

Цена бензина Аи-95 14 июля поднялась до 59,28 тыс. рублей за тонну, и приблизилась к историческому максимуму. Прошлый рекорд был поставлен 3 июля, когда стоимость топлива на бирже достигла 59,789 тыс. рублей за тонну.

Кроме того, биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) в ходе сегодняшних торгов выросла с 38,88 до 39,17 тыс. рублей за тонну, что тоже является новым рекордом. С июля топливо на бирже подорожало на 10,6%.

Как сообщает ТАСС, Минэнерго следит за ситуацией на топливном рынке. В министерстве напомнили о принятых ранее мерах по наполнению внутреннего рынка топливом, которые должны оказать благотворный эффект. Нефтяникам было рекомендовано повысить производство бензина в летний период отпусков. В результате поставки на российский рынок были увеличены, дефицита и на товарной бирже нет, подчеркнули в ведомстве.

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Комментарии (4)

Danik
А что Вы хотели!? Цена на нефть растет!
Аппетиты чинуш и владельцев недр России тоже растут.
Это не про россиян. Рабами были, рабами и останутся.
А13579
Законы российской экономики.
Если цена на нефть растёт, цена на бензин в России растёт.
Если цена на нефть снижается, цена на бензин в России растёт.
Если цена на нефть не изменяется, цена на бензин в России растёт.
Можно сказать, экономическая стабильность, что бы ни происходило в мире.
265947515
"поставки на на российский рынок были увеличены, дефицита и на товарной бирже нет" а что цена растёт, в ведомстве не стали "подчёркивать". Они могут только "следить за ситуацией". Нахрен они тогда нужны? Все равно они не знают и не понимают что делать, пусть у себя дома "следят". Какое убожество.
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