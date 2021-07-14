Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум

Цена на Аи-92 поднялась до 56,107 тыс. рублей за тонну и обновила максимум за всю историю наблюдений с начала 2018 года. Прошлый рекорд был зафиксирован накануне, когда показатель перешагнул за 56 тыс. рублей за тонну.



Цена бензина Аи-95 14 июля поднялась до 59,28 тыс. рублей за тонну, и приблизилась к историческому максимуму. Прошлый рекорд был поставлен 3 июля, когда стоимость топлива на бирже достигла 59,789 тыс. рублей за тонну.

Кроме того, биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) в ходе сегодняшних торгов выросла с 38,88 до 39,17 тыс. рублей за тонну, что тоже является новым рекордом. С июля топливо на бирже подорожало на 10,6%.