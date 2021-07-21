Четыре человека погибли и 25 пострадали в ДТП в Петербурге и Ленобласти за 20 июля. В Северной столице трагедией закончился наезд на пешехода, на областных дорогах жертвами стали водители и пассажир.



Как сообщает 21 июля УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за минувшие сутки на петербургских улицах произошло 295 дорожных аварий, в девяти из которых пострадали люди. Травмы получили 10 человек, в том числе четверо детей. Так, в массовой аварии на Пулковском шоссе пострадала 14-летняя пассажирка.

Погиб в городских ДТП один человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 16:40 20 июля во дворе дома 10 по улице Машиностроителей в Колпино 33-летняя петербурженка на своем Honda Accord, двигаясь задним ходом, сбила шедшую в попутном направлении 70-летнюю местную жительницу. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.