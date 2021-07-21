Четыре человека погибли и 25 пострадали в ДТП в Петербурге и Ленобласти за 20 июля. В Северной столице трагедией закончился наезд на пешехода, на областных дорогах жертвами стали водители и пассажир.
Как сообщает 21 июля УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за минувшие сутки на петербургских улицах произошло 295 дорожных аварий, в девяти из которых пострадали люди. Травмы получили 10 человек, в том числе четверо детей. Так, в массовой аварии на Пулковском шоссе пострадала 14-летняя пассажирка.
Погиб в городских ДТП один человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 16:40 20 июля во дворе дома 10 по улице Машиностроителей в Колпино 33-летняя петербурженка на своем Honda Accord, двигаясь задним ходом, сбила шедшую в попутном направлении 70-летнюю местную жительницу. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.
В Ленобласти во вторник зафиксировали 82 ДТП, в том числе 13 — с пострадавшими. Травмы получили 15 человек, включая одного ребенка. Около 18 часов на Крепостной улице в Выборге 33-летний водитель автомобиля Opel Corsa сбил 11-летнюю школьницу, сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, девочка уворачивалась от Hyundai Solaris и выскочила на встречную полосу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ее увезли в больницу в состоянии средней тяжести.
Погибших в области было трое, все — взрослые. В половине пятого часа утра на 47-м километре трассы «Сортавала» в Приозерском районе 38-летняя женщина, двигаясь в сторону Петербурга на своем автомобиле Mercedec, выбрала неверную дистанцию и столкнулась с попутным Daewoo Nexia под управлением 47-летнего техника-биолога коммерческого предприятия, сообщили в главке. От удара «Мерседес» улетел в кювет, а «Дэу» — в бетонное ограждение. Водитель «Нексии» погиб на месте, а водителя «Мерседеса» и ее 29-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.
В 17:45 на 155-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков в Лужском районе 75-летняя женщина на LADA Kalina при повороте налево не пропустила ехавший во встречном направлении Mercedes под управлением 40-летнего гражданина сопредельного государства. В результате столкновения водителя «Лады» доставили в больницу, а 47-летняя пассажирка вылетела через лобовое стекло и погибла.
Еще одна смертельная авария произошла в Киришском районе. Как сообщает 47News, в начале десятого часа вечера на въезде в Кириши 31-летний механик на автомобиле Volkswagen Polo, по предварительным данным, наехал на эстакаду. Мужчина скончался по дороге в больницу, его 26-летнего пассажира госпитализировали с травмами головы и стопы в тяжелом состоянии.