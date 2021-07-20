После столкновения двух автомобилей на федеральной трассе «Псков» в Лужском районе Ленобласти погиб пассажир одного из них. Об этом 20 июля вечером сообщает 47news.



Как рассказали изданию в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии на 156-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Псков» поступила около половины седьмого вечера. В дорожной полиции уточнили, что столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес». Пассажир отечественной легковушки вылетел в лобовое стекло и погиб. Водителя «Лады» госпитализировали с травмами. Их личности пока устанавливаются, уточняются и обстоятельства аварии.