FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
74.49р87.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Под Петербургом в ДТП погиб пассажир, вылетевший в лобовое стекло

После столкновения двух автомобилей на федеральной трассе «Псков» в Лужском районе Ленобласти погиб пассажир одного из них. Об этом 20 июля вечером сообщает 47news.

Как рассказали изданию в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии на 156-м километре трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Псков» поступила около половины седьмого вечера. В дорожной полиции уточнили, что столкнулись «Лада Калина» и «Мерседес». Пассажир отечественной легковушки вылетел в лобовое стекло и погиб. Водителя «Лады» госпитализировали с травмами. Их личности пока устанавливаются, уточняются и обстоятельства аварии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

AlBerkut
Вылетел пассажир, допустим, не через лобовое, а через боковое стекло, ну да ладно, это мелкие подробности.
Вообще-то пристёгиваться надо, хотя бы на трассе. Но от бокового удара ремень не очень спасает, но всё же, сидел бы как живой на своём месте...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний