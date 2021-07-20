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«Дэу» отправил «Мерседес» в кювет и разбился об отбойник на «Сортавале». Есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе «Сортавала» в Ленобласти

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15461992" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Смертельное ДТП произошло ранним утром 20 июля на федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Столкнувшиеся машины раскидало в стороны: одну в бетонный разделитель, другую в кусты.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 5:19 на 46-м километре автодороги А-121 «Сортавала» столкнулись попутные легковые автомобили Mercedes и Daewoo. После этого одна из машин врезалась в барьерное ограждение, а вторая (со слов очевидцев, «Мерседес») съехала с дороги.

В результате аварии один человек погиб и двое получили травмы.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария произошла за Игорой в сторону Петербурга. «Мы ехали мимо около 6 утра, стояли 2 скорые и ГИБДД, в лесу еще 1 машина из этого же ДТП, и на обочине еще одна стояла. Парню в «Рено» (вероятно, в «Дэу». — Прим. ред.) уже тогда было не помочь», — пишет Елена.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15461992" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Alex000
Кто-то играл в шашечки?
AMG65
А вот был бы разделительный отбойник между попутными полосами, не было бы смертей. Совсем государство не хочет о населении думать.
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