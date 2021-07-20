Смертельное ДТП произошло ранним утром 20 июля на федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти. Столкнувшиеся машины раскидало в стороны: одну в бетонный разделитель, другую в кусты.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 5:19 на 46-м километре автодороги А-121 «Сортавала» столкнулись попутные легковые автомобили Mercedes и Daewoo. После этого одна из машин врезалась в барьерное ограждение, а вторая (со слов очевидцев, «Мерседес») съехала с дороги.
В результате аварии один человек погиб и двое получили травмы.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария произошла за Игорой в сторону Петербурга. «Мы ехали мимо около 6 утра, стояли 2 скорые и ГИБДД, в лесу еще 1 машина из этого же ДТП, и на обочине еще одна стояла. Парню в «Рено» (вероятно, в «Дэу». — Прим. ред.) уже тогда было не помочь», — пишет Елена.