Патрульная мойка и душ каждые два часа. Как ЗСД не дают расплавиться на жаре

Аномальная жара летом 2021 года в Петербурге стала испытанием не только для людей, но и для дорог. В «Магистрали Северной столицы» рассказали, как специалисты ухаживают за Западным скоростным диаметром, чтобы дорога не «поплыла» на жаре.
Как сообщает 16 июля пресс-служба оператора, при высоких температурах летом магистраль необходимо постоянно увлажнять, чтобы предотвратить пластическую деформацию асфальтобетонного покрытия. Поэтому, согласно требованиям регламента по уборке и содержанию дороги, при температуре от +25 градусов и выше на ЗСД начинается регулярная проливка. Проезжую часть орошают водой на протяжении всего дня каждые два часа. В 6 утра спецтехника выезжает на так называемую патрульную мойку, чтобы подготовить дорогу к утреннему часу пик.
В этом июне суммарно на полив участков по всей протяженности ЗСД было израсходовано почти 4000 кубометров воды. «Семье из трех человек такого объема воды хватит почти на 17,5 года!» — отмечают в МСС.
Помимо пролива дорожного полотна, дважды в месяц сотрудники эксплуатационной службы моют шумозащитные экраны. Для очистки фасадных элементов экранов задействуются автовышки. А примерно раз в 16 дней ЗСД моют с использованием специального чистящего средства.