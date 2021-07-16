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Патрульная мойка и душ каждые два часа. Как ЗСД не дают расплавиться на жаре

ЗСД Петербурга поливают каждые 2 часа, чтобы дорога не деформировалась на жаре

Аномальная жара летом 2021 года в Петербурге стала испытанием не только для людей, но и для дорог. В «Магистрали Северной столицы» рассказали, как специалисты ухаживают за Западным скоростным диаметром, чтобы дорога не «поплыла» на жаре.

Как сообщает 16 июля пресс-служба оператора, при высоких температурах летом магистраль необходимо постоянно увлажнять, чтобы предотвратить пластическую деформацию асфальтобетонного покрытия. Поэтому, согласно требованиям регламента по уборке и содержанию дороги, при температуре от +25 градусов и выше на ЗСД начинается регулярная проливка. Проезжую часть орошают водой на протяжении всего дня каждые два часа. В 6 утра спецтехника выезжает на так называемую патрульную мойку, чтобы подготовить дорогу к утреннему часу пик.

В этом июне суммарно на полив участков по всей протяженности ЗСД было израсходовано почти 4000 кубометров воды. «Семье из трех человек такого объема воды хватит почти на 17,5 года!» — отмечают в МСС.

Помимо пролива дорожного полотна, дважды в месяц сотрудники эксплуатационной службы моют шумозащитные экраны. Для очистки фасадных элементов экранов задействуются автовышки. А примерно раз в 16 дней ЗСД моют с использованием специального чистящего средства.

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Комментарии (1)

Evil_Dogooder
Ой, какие молодцы, вот прямо аж захотелось в двойном размере проезд оплачивать, лишь бы таким замечательным людям и их компании было лучше. Да что там в двойном! В тройном! Причём даже не имея автомобиля.
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