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В России планируют увеличить производство дефицитного «КовиВака». Препарат с нетерпением ждут в Петербурге

Именно эта вакцина пользуется особым спросом у некоторых россиян и быстро заканчивается. Желающих приглашают прививаться «Спутником».

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 16 июля заявил, что компании намерены увеличить выпуск вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«Три площадки, задействованные в производстве «ЭпиВакКороны», должны поставить до 20 декабря 9,4 миллиона доз. Производители «КовиВака» также ставят себе целью нарастить производство опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по новому контракту, которые закреплены на уровне двух миллионов комплектов к 15 декабря», — сказал министр за заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Мантуров добавил, что в августе в регистрационное удостоверение «КовиВака» планируется включить площадку предприятия «Нанолек» в Кирове, способную выпустить к концу года около трех миллионов доз.

Как писала «Фонтанка», 12 июля в Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной Центром Чумакова. Препарат пользуется особой популярностью у некоторых желающих привиться, из-за чего возникает дефицит.

Комздрав называл 45 адресов, куда якобы доставили новую партию «КовиВака». «Фонтанка» обзвонила почти все, но ничего не нашла. Позже в Смольном объяснили, что сначала прививки этой вакциной делают медикам и тем, кто уже давно стоит в очереди.

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Комментарии (8)

efela
Подозреваю, что просто этикетки новые напечатают, и будут клеить на те же ампулы. Все по запросу потребителя. Хотели ковивак - вот вам.
Oleg_I
Работает он, не работает, какова эффективность, какие побочные эффекты - черт его знает. Но это не мешает нашим людям бегать и искать дефицитный КовиВак. До этого так же было с ЭпиВаком - его нужно было "добыть", как дефицит в СССР. Прошло полгода и оказалось, что у ЭпиВак нулевая эффективность и большая часть вакцинированных заболела, в том числе тяжело, с госпитализацией, с ИВЛ. Но это не мешает господину Пескову заявлять, что у нас целых 4 вакцины и импорта нам не надо. 4 вакцины, ага. Спутник, 1/2 Спутника, физраствор и неизвестная субстанция.
BrotherRabbit
на календаре 16 июля 2021 года
"Производители «КовиВака» ставят себе целью нарастить производство опережающими темпами"
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