В России планируют увеличить производство дефицитного «КовиВака». Препарат с нетерпением ждут в Петербурге

«Три площадки, задействованные в производстве «ЭпиВакКороны», должны поставить до 20 декабря 9,4 миллиона доз. Производители «КовиВака» также ставят себе целью нарастить производство опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по новому контракту, которые закреплены на уровне двух миллионов комплектов к 15 декабря», — сказал министр за заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 16 июля заявил, что компании намерены увеличить выпуск вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Мантуров добавил, что в августе в регистрационное удостоверение «КовиВака» планируется включить площадку предприятия «Нанолек» в Кирове, способную выпустить к концу года около трех миллионов доз.



Как писала «Фонтанка», 12 июля в Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной Центром Чумакова. Препарат пользуется особой популярностью у некоторых желающих привиться, из-за чего возникает дефицит.



Комздрав называл 45 адресов, куда якобы доставили новую партию «КовиВака». «Фонтанка» обзвонила почти все, но ничего не нашла. Позже в Смольном объяснили, что сначала прививки этой вакциной делают медикам и тем, кто уже давно стоит в очереди.

