FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +29
74.63р88.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
13
Печать

В Петербург поступила партия дефицитного «КовиВака». На него открыта охота

Фармбаза в Петербурге приняла партию вакцины «КовиВак» с убитым коронавирусом. Его ждали — на разработку Центра им. Чумакова есть особый спрос у некоторых желающих сделать прививку.

Как сообщили в Смольном 12 июля, на фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «КовиВак» в количестве 8 580 доз. А всего запасов трех отечественных препаратов в Северной столице еще на 182 тысячи человек. На 12 июля привито первично более 1 млн человек. Из них 762 тысячи — полностью.

Вакцину «КовиВак», которая закончилась почти везде, завезли в Москву в минувшую субботу. Привиться было можно в 14 павильонах «Здоровая Москва». При этом подчеркивалось, что количество вакцины ограничено — не более 850 доз на каждом пункте. Но 12 тысяч доз, привезенных в Москву накануне, хватило менее чем на сутки.

В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», вакцина «КовиВак» создана по классической схеме с убитым коронавирусом внутри. Это самая таинственная российская разработка, ее рекомендуют тем, кому противопоказаны другие прививки. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные — читайте в нашем материале.

В настоящий момент в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках действуют выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 35 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным. В каких ТЦ Петербурга открылись новые пункты вакцинации и где они появятся в ближайшее время — читайте здесь.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Evgeny .S
Новости зе бест ))
Foxit
Осенью начнут от гриппа прививать. Вот умора будет. Теперь все разбираются в вакцинах. Ну так думают.
Interstell
Тоже в июне, начитавшись статей про более стандартную методику создания данной вакцины, хотел записаться именно на неё. По сравнению с пустышкой "Эпиваком" и "Спутником", про который вещают из каждого утюга, Чумаковское творение и правда выглядело вполне достойно.
Однако в телеграм-каналах, посвящённых вакцинации, люди тотально разочаровываются в "Ковиваке". Низкий титр антител, а то и вовсе их полное отсутствие, заставляют задуматься - а так ли она хороша, и оправдано ли такое внимание к ней. Такое впечатление, будто этот разгон новостей о "дефиците" нужен лишь для того, чтобы у населения складывалась иллюзия выбора между отечественными вакцинами (ввиду отсутствия иностранных).
Посмотрим по результатам третьей фазы, что да как. И на научные статьи, если таковые предоставят. Пока что все хвалебные отзывы в СМИ выглядят неубедительно, в сопоставлении с реальными фактами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний