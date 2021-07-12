В Петербург поступила партия дефицитного «КовиВака». На него открыта охота

Как сообщили в Смольном 12 июля, на фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «КовиВак» в количестве 8 580 доз. А всего запасов трех отечественных препаратов в Северной столице еще на 182 тысячи человек. На 12 июля привито первично более 1 млн человек. Из них 762 тысячи — полностью.



Вакцину «КовиВак», которая закончилась почти везде, завезли в Москву в минувшую субботу. Привиться было можно в 14 павильонах «Здоровая Москва». При этом подчеркивалось, что количество вакцины ограничено — не более 850 доз на каждом пункте. Но 12 тысяч доз, привезенных в Москву накануне, хватило менее чем на сутки.

