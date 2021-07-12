В Петербург поступила партия дефицитного «КовиВака». На него открыта охота

Как сообщили в Смольном 12 июля, на фармбазу Петербурга поступила партия вакцины «КовиВак» в количестве 8 580 доз. А всего запасов трех отечественных препаратов в Северной столице еще на 182 тысячи человек. На 12 июля привито первично более 1 млн человек. Из них 762 тысячи — полностью.
Вакцину «КовиВак», которая закончилась почти везде, завезли в Москву в минувшую субботу. Привиться было можно в 14 павильонах «Здоровая Москва». При этом подчеркивалось, что количество вакцины ограничено — не более 850 доз на каждом пункте. Но 12 тысяч доз, привезенных в Москву накануне, хватило менее чем на сутки.
В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», вакцина «КовиВак» создана по классической схеме с убитым коронавирусом внутри. Это самая таинственная российская разработка, ее рекомендуют тем, кому противопоказаны другие прививки. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные — читайте в нашем материале.
В настоящий момент в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках действуют выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 35 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным. В каких ТЦ Петербурга открылись новые пункты вакцинации и где они появятся в ближайшее время — читайте здесь.