«Нет никакой прививки «КовиВаком», есть «Спутник»». Вакцинация в Петербурге остается безальтернативной

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В списке комздрава на 15 июня 31 поликлиника, несколько частных медцентров и больницы, всего 45 адресов. В Алмазова и Педиатрическом университете подтвердили наличие вакцины, но доступна она только сотрудникам указанных учреждений. В МЦ «Эко-безопасность», ООО «Лахта Клиник» и ООО «Медилюкс-ТМ» сообщили, что «КовиВак» к ним не привозили, и когда будет — неизвестно.

Первый звонок в 177-ю поликлинику Выборгского района — и, казалось бы, удача, сразу спрашивают фамилию и прочие данные. Но ближайшая запись на 21 июля, отдельной очереди на «КовиВак» нет, так что укол можно сделать, только если каким-то чудом вакцина за неделю не разойдется. «Никто не знает, останется она или нет», — добавили в регистратуре.

По схеме, аналогичной с 177-й поликлиникой — записываем, но колем тем, что будет, — действуют, например, в 30-й поликлинике Петроградского района. Но ближайший визит в кабинет вакцинации возможен 5 августа. В Ломоносове запись на любую прививку возможна не раньше, чем на 28 июля. В обеих поликлиниках сейчас «КовиВака» нет. Нет этой вакцины и в Кронштадте. По телефону регистратуры на укол разработкой центра Чумакова не записывают. Встать в очередь, рассказала оператор, можно через Интернет или после личного визита в поликлинику. «Нет никакой прививки «КовиВаком», есть «Спутник»», — рассказали в 60-й поликлинике Пушкинского района и раздраженно отметили, что с этим вопросом им звонят весь день. В поликлинике на Школьной улице в Приморском районе нет ни вакцины, ни информации о ее появлении. Такая же ситуация в Колпино, в поликлинике на улице Седова и улице Шаумяна. В прививочный кабинет на Тимуровской можно записаться только в лист ожидания, людей в котором «очень много». Не уверены в наличии вакцины в 88-й поликлинике Кировского района — у регистратуры нет связи с прививочным кабинетом. Но записаться туда могут только те, кто «высветится» в базе. «Давайте попытаюсь, у некоторых получается», — предложила оператор «пробить» фамилию. Не вышло.

Однозначно завезли вакцину в две поликлиники. На Железноводскую доставили не больше ста доз, а в листе ожидания 128 человек. В 21-й поликлинике Московского района «очень немного» доз привезли накануне, и сегодня вакцины уже нет. В Смольном «Фонтанку» заверили, что вакцина распределялась «пропорционально численности жителей районов». Как сообщалось ранее, в Петербург поступило больше 8 тысяч доз. В одной из поликлиник посоветовали записываться через сайт Горздрава, якобы информация о наличии «КовиВака» появится именно там. «Увидите и сразу записывайтесь», — добавил оператор. Ничего подобного сейчас на этом сайте нет, при записи в поликлиники на вакцинацию выбор препарата не предоставляется. В другой поликлинике посоветовали звонить по телефону "122": «Там вы выберете время и скажете: «КовиВак». И «КовиВак» под вас подвозят». Единая справочная служба не порадовала. Оператор, очевидно, не первый раз за день сказал, что пока записывают только на «Спутник». «Пока поликлиники не предоставили информацию, что есть вакцина», — закольцевали цепочку в справочной.

На вопрос о корректности списка или сроков завоза вакцины в комздраве «Фонтанке» лишь напомнили, что «спрос на «КовиВак» в разы превышает предложение». Обновление: После публикации «Фонтанки» Власти Петербурга официально разъяснили, куда исчезла новая партия «КовиВака».