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Власти Петербурга объяснили, куда исчезла новая партия «КовиВака»

Петербуржцы безуспешно ищут новую поставку «КовиВака» по поликлиникам, потому что в первую очередь его отдают очередникам и медикам, объяснили в Смольном.

«Вакцина «КовиВак» доставлена в 45 пунктов вакцинации, по 100–200 доз в каждый пункт. Вместе с тем, существует отложенная запись на иммунизацию данной вакциной, в совокупности превышающая 17 тысяч человек. Сейчас на прививку приглашают тех, кто давно ожидает своей очереди. Также приоритетное право привиться «КовиВаком» получили медицинские работники. Поэтому на данный момент удовлетворить спрос в вакцине, превышающий поступившее количество доз, не представляется возможным», — сообщили 15 июля в межведомственном координационном совете Смольного.

Всего в Петербурге 45 адресов, куда якобы доставили новую партию «КовиВака». «Фонтанка» обзвонила почти все и почти ничего не нашла.

«КовиВак» пользуется особой популярностью у некоторых вакцинируемых, и, например, в Москве партию на 12 тысяч доз разобрали за один день.

Какие ощущения испытывают вакцинированные препаратом с убитым коронавирусом внутри — читайте в нашем материале.

В общей сложности с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1,13 млн человек. Из них 789 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито 19 785 человек, вторично — 9 401. Запасов вакцины в городе хватит еще на 123 тысячи человек.

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Комментарии (10)

Ivanov11
Срочно записывайтесь на вакцинацию !!! Надеюсь , тогда мне её не хватит и работодателей не будут заставлять у работников её проверять и мне её не хватит !!! Я так её хотел сделать и так хотел , но мне её не хватило … Хватило самым мнительным и поддающимся влиянию государственной пропаганды !!!
266085630
Медикам спутник нужен! Они же утверждают что он безвреден)))
Piter Russo
О чем я и ранее писал - отгрузили в этот раз на питерскую базу меньше чем успело людей записаться на вакцинацию до того как запись прекратили на эту вакцину в городе.
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