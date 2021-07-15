Власти Петербурга объяснили, куда исчезла новая партия «КовиВака»

«Вакцина «КовиВак» доставлена в 45 пунктов вакцинации, по 100–200 доз в каждый пункт. Вместе с тем, существует отложенная запись на иммунизацию данной вакциной, в совокупности превышающая 17 тысяч человек. Сейчас на прививку приглашают тех, кто давно ожидает своей очереди. Также приоритетное право привиться «КовиВаком» получили медицинские работники. Поэтому на данный момент удовлетворить спрос в вакцине, превышающий поступившее количество доз, не представляется возможным», — сообщили 15 июля в межведомственном координационном совете Смольного. Всего в Петербурге 45 адресов , куда якобы доставили новую партию «КовиВака». «Фонтанка» обзвонила почти все и почти ничего не нашла .

«КовиВак» пользуется особой популярностью у некоторых вакцинируемых, и, например, в Москве партию на 12 тысяч доз разобрали за один день.



Какие ощущения испытывают вакцинированные препаратом с убитым коронавирусом внутри — читайте в нашем материале.



В общей сложности с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1,13 млн человек. Из них 789 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито 19 785 человек, вторично — 9 401. Запасов вакцины в городе хватит еще на 123 тысячи человек.

