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Полиция задержала жителя Петербурга за баннер на трансформаторной будке в Пушкарском саду. Его ждет штраф

Оперативно Центр «Э» вычислил автора баннера, который появился на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Петроградском районе

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля, первое сообщение о том, что здание, которое уже не раз становилось жертвой политический граффити, снова «украшено», поступило в правоохранительные органы накануне около 9:15 утра. На месте полицейские нашли баннер, напечатанный типографским способом с надписью «Герои дней минувших», на котором, в частности, было несколько графических портретов Анны Политковской, Бориса Немцова и других.

Плакат был демонтирован. А уже в половину шестого вечера в Невском районе на улице Чудновского был задержан 31-летний уроженец Ижевска, который, по предварительной информации, признал авторство баннера.

Его доставили в отдел полиции, опросили, а потом отпустили. Материалы, наработанные полицией, передадут в комитет по законности и правопорядку, так как в действиях мужчины усмотрели нарушение статьи 37.1 закона Петербурга (Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание и распространение иных информационных материалов (в том числе с использованием конструкций) в не установленных для этого местах». Санкция статьи для физических лиц подразумевает от 3 до 5 тысяч рублей штрафа.

Портрет политика и блогера Навального, отбывающего наказание по «делу «Ив Роше», появился на трансформаторной будке в Пушкарском саду в ночь на 28 апреля. В 9 утра на месте уже была полиция, а затем приехала следственно-оперативная группа. Эксперты брали соскобы краски со стены. А в 10:00 на место приехали сотрудники «Россети Ленэнерго» и за полчаса закрасили стену трансформаторной будки желтым. Утром, когда стало известно о том, что после появления Навального, показывающего пальцами сердечко, возбуждено уголовное дело, на стене появилась надпись «Выбирай правильных героев. Думай своей головой». Однако и она просуществовала недолго.

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Комментарии (19)

265947515
Надо Каневскому сюжет подкинуть, он фильм снимет, как они следствие вели.
blackcatwhitecat
Хах, герои сыска просто. Странно, что не экстремизм или терроризм вменяют.
AndrewBarsik
Пока оперативники, сбиваясь с ног, искали безобидного рисовальщика, гражданин России в одиночку вынужден был, рискуя жизнью и свободой, отстаивать право своё и своей семьи на личное достоинство (Новость от 10 часов 03 мин). Я не хочу платить налоги на содержание тех, кто ловит рисовальщиков. А ловцы рисовальщиков не хотят делать то, за что я плачу налоги (не хотят бороться с настоящей преступностью).
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