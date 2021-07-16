Полиция задержала жителя Петербурга за баннер на трансформаторной будке в Пушкарском саду. Его ждет штраф

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля, первое сообщение о том, что здание, которое уже не раз становилось жертвой политический граффити, снова «украшено», поступило в правоохранительные органы накануне около 9:15 утра. На месте полицейские нашли баннер, напечатанный типографским способом с надписью «Герои дней минувших», на котором, в частности, было несколько графических портретов Анны Политковской, Бориса Немцова и других.

Плакат был демонтирован. А уже в половину шестого вечера в Невском районе на улице Чудновского был задержан 31-летний уроженец Ижевска, который, по предварительной информации, признал авторство баннера.



Его доставили в отдел полиции, опросили, а потом отпустили. Материалы, наработанные полицией, передадут в комитет по законности и правопорядку, так как в действиях мужчины усмотрели нарушение статьи 37.1 закона Петербурга (Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание и распространение иных информационных материалов (в том числе с использованием конструкций) в не установленных для этого местах». Санкция статьи для физических лиц подразумевает от 3 до 5 тысяч рублей штрафа.

