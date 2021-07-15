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Молодой лось погиб на дороге под Петербургом

Несмотря на то, что сейчас у лосей относительно спокойный период, опасность ДТП с ними сохраняется.

Как сообщает читательница «Фонтанки» Анна, вчера, 14 июля, около 22:30 между деревнями Куровицы и Новосиверская в Гатчинском районе Ленобласти автомобиль столкнулся с молодым лосем. Судя по фото, сохатый упал на капот.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
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Животное погибло. Люди, находившиеся в машине, не пострадали, добавляет Анна.

Лоси летом продолжают выходить на дороги, даже в черте Петербурга: 9 июня целый район наблюдал за передвижениями такого гостя. Возможны и серьёзные ДТП. В июне на «Коле» из-за столкновения с лосем пострадала женщина, в том же Гатчинском районе — мужчина.

В конце мая начинается сезон миграции лосей: рождается новое потомство, а подросших годовалых лосят мать от себя отгоняет. Те бродят в поисках пищи и зачастую выбегают на дороги. По статистике, максимальное количество смертельных аварий с дикими животными приходится именно на столкновения с лосями. Чаще всего сохатые выходят на проезжую часть утром, с 5 до 9 часов, и ближе к полуночи. По данным экологов, к концу мая в Петербурге насчитывалось 26 лосей.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анна

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Комментарии (1)

lamer
Что хотел автор показать в этом предложении: "е бродят в поисках пищи и зачастую выбегают на дорог".
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