Несмотря на то, что сейчас у лосей относительно спокойный период, опасность ДТП с ними сохраняется.
Как сообщает читательница «Фонтанки» Анна, вчера, 14 июля, около 22:30 между деревнями Куровицы и Новосиверская в Гатчинском районе Ленобласти автомобиль столкнулся с молодым лосем. Судя по фото, сохатый упал на капот.
Животное погибло. Люди, находившиеся в машине, не пострадали, добавляет Анна.
Лоси летом продолжают выходить на дороги, даже в черте Петербурга: 9 июня целый район наблюдал за передвижениями такого гостя. Возможны и серьёзные ДТП. В июне на «Коле» из-за столкновения с лосем пострадала женщина, в том же Гатчинском районе — мужчина.
В конце мая начинается сезон миграции лосей: рождается новое потомство, а подросших годовалых лосят мать от себя отгоняет. Те бродят в поисках пищи и зачастую выбегают на дороги. По статистике, максимальное количество смертельных аварий с дикими животными приходится именно на столкновения с лосями. Чаще всего сохатые выходят на проезжую часть утром, с 5 до 9 часов, и ближе к полуночи. По данным экологов, к концу мая в Петербурге насчитывалось 26 лосей.