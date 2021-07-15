Несмотря на то, что сейчас у лосей относительно спокойный период, опасность ДТП с ними сохраняется.



Как сообщает читательница «Фонтанки» Анна, вчера, 14 июля, около 22:30 между деревнями Куровицы и Новосиверская в Гатчинском районе Ленобласти автомобиль столкнулся с молодым лосем. Судя по фото, сохатый упал на капот.