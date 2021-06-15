Петербургский автомобилист попал в реанимацию после ДТП с лосем под Гатчиной

Мужчину госпитализировали после внезапной встречи с диким животным в Гатчинском районе Ленобласти. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), авария произошла между деревнями Порожек и Введенское после полуночи 15 июня. Водитель «Лады Весты» двигался по неосвещённому участку дороги, когда на проезжую часть выбежал лось. Их столкновение оказалось неизбежным.



Пострадавшего мужчину с травмой головы доставили в межрайонную больницу города Гатчина. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Сейчас он находится в реанимации. По данным «Фонтанки», ему 56 лет, он проживает на проспекте Космонавтов в Петербурге.

