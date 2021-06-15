Петербургский автомобилист попал в реанимацию после ДТП с лосем под Гатчиной

Мужчину госпитализировали после внезапной встречи с диким животным в Гатчинском районе Ленобласти. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), авария произошла между деревнями Порожек и Введенское после полуночи 15 июня. Водитель «Лады Весты» двигался по неосвещённому участку дороги, когда на проезжую часть выбежал лось. Их столкновение оказалось неизбежным.
Пострадавшего мужчину с травмой головы доставили в межрайонную больницу города Гатчина. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Сейчас он находится в реанимации. По данным «Фонтанки», ему 56 лет, он проживает на проспекте Космонавтов в Петербурге.
В конце мая — начале июня в городе и области начинается ежегодный сезон миграции лосей. В этот период рождается новое потомство, а подросших годовалых лосят родители от себя отгоняют. Молодняк начинает перемещаться в поисках мест кормёжки и зачастую выбегает на дорогу, что приводит к ДТП.
Согласно статистике, максимальное количество смертельных аварий с дикими животными приходится именно на столкновения с лосями. Чаще всего сохатые выходят на проезжую часть рано утром (с 5:00 до 9:00) и около полуночи (с 23:00 до 2:00).