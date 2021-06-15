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Петербургский автомобилист попал в реанимацию после ДТП с лосем под Гатчиной

Мужчину госпитализировали после внезапной встречи с диким животным в Гатчинском районе Ленобласти. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), авария произошла между деревнями Порожек и Введенское после полуночи 15 июня. Водитель «Лады Весты» двигался по неосвещённому участку дороги, когда на проезжую часть выбежал лось. Их столкновение оказалось неизбежным.

Пострадавшего мужчину с травмой головы доставили в межрайонную больницу города Гатчина. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Сейчас он находится в реанимации. По данным «Фонтанки», ему 56 лет, он проживает на проспекте Космонавтов в Петербурге.

В конце мая — начале июня в городе и области начинается ежегодный сезон миграции лосей. В этот период рождается новое потомство, а подросших годовалых лосят родители от себя отгоняют. Молодняк начинает перемещаться в поисках мест кормёжки и зачастую выбегает на дорогу, что приводит к ДТП.

Согласно статистике, максимальное количество смертельных аварий с дикими животными приходится именно на столкновения с лосями. Чаще всего сохатые выходят на проезжую часть рано утром (с 5:00 до 9:00) и около полуночи (с 23:00 до 2:00).

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Комментарии (2)

Gary
На ремонтируемой Скандинавии много где заборов строят
Serg_I
У нас когда-нибудь будут заборы вдоль дорог и "лосепроводы", как в Финляндии?
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