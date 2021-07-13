FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +29
74.63р88.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
0
Печать

Микроавтобус с полыхающей кабиной добавил жара и дыма на улице Маршала Казакова

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15419728" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться

Вспыхнувший микроавтобус в Красносельском районе Петербурга тушили две пожарные машины и 10 человек личного состава. Водители объезжали полыхающую машину по широкой дуге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 13 июля в 13:55 в ведомство поступила информация о пожаре у дома 60 по улице Маршала Казакова. Там загорелся автомобиль Ford. На видео с места происшествия, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что вспыхнул грузовой микроавтобус в «кармане» улицы. Огонь охватил всю кабину. Сотрудники полиции на месте перегородили служебной машиной ближайший к горящему авто ряд дороги.

Пожар локализовали в 14:07. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15419728" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний