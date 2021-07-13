Вспыхнувший микроавтобус в Красносельском районе Петербурга тушили две пожарные машины и 10 человек личного состава. Водители объезжали полыхающую машину по широкой дуге.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 13 июля в 13:55 в ведомство поступила информация о пожаре у дома 60 по улице Маршала Казакова. Там загорелся автомобиль Ford. На видео с места происшествия, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что вспыхнул грузовой микроавтобус в «кармане» улицы. Огонь охватил всю кабину. Сотрудники полиции на месте перегородили служебной машиной ближайший к горящему авто ряд дороги.
Пожар локализовали в 14:07. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.