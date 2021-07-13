По словам Капитоновой, фотографии и информация о находке уже отправлены в комитет по охране памятников. «Надеемся, что они выедут и зафиксируют. Как вы знаете, это у нас не первый случай, и, на наш взгляд, надо менять практику и методику работ. Потому что приходят подрядчики, которые явно не понимают, в каком месте они работают — в историческом центре. И они просто в хаотичном порядке делают надрезы и вынимают грунт. Хотя, как мы все больше и больше убеждаемся, мощение есть практически везде», — пояснила Капитонова.



Член президиума ВООПИиК предположила, что до революции в центре Петербурга было мощение не только улиц (что видно по архивным фото), но и дворов. Она добавила, что, когда в рамках благоустройства меняют асфальт, снимают только верхний слой, сантиметров 20, и даже если под ним есть мощение, его не трогают. «На наш взгляд, это намного лучше, потому что пока мы не знаем, как с этим работать — открывать ли, укреплять, консервировать, — то лучше пусть там и сохраняется», — сказала эксперт.

