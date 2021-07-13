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Во дворе на Петроградском острове нашли историческое мощение

Во дворе дома 18 по Петрозаводской улице в Петроградском районе Петербурга во время работ по замене покрытия обнаружилось историческое мощение. Об этом «Фонтанке» рассказала член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Анна Капитонова.

Историческое булыжное мощение нашли, когда рабочие по заказу муниципального образования «Чкаловское» вскрыли асфальт в рамках работ по замене покрытия на плитку. Участок мощения размером примерно 3,5 на 5 метров активисты и градозащитники расчистили вручную.

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По словам Капитоновой, фотографии и информация о находке уже отправлены в комитет по охране памятников. «Надеемся, что они выедут и зафиксируют. Как вы знаете, это у нас не первый случай, и, на наш взгляд, надо менять практику и методику работ. Потому что приходят подрядчики, которые явно не понимают, в каком месте они работают — в историческом центре. И они просто в хаотичном порядке делают надрезы и вынимают грунт. Хотя, как мы все больше и больше убеждаемся, мощение есть практически везде», — пояснила Капитонова.

Член президиума ВООПИиК предположила, что до революции в центре Петербурга было мощение не только улиц (что видно по архивным фото), но и дворов. Она добавила, что, когда в рамках благоустройства меняют асфальт, снимают только верхний слой, сантиметров 20, и даже если под ним есть мощение, его не трогают. «На наш взгляд, это намного лучше, потому что пока мы не знаем, как с этим работать — открывать ли, укреплять, консервировать, — то лучше пусть там и сохраняется», — сказала эксперт.

Однако укладка плитки требует углубления до полуметра. А углубление больше чем на 30 см, как показали случаи на Петрозаводской и улице Римского-Корсакова, позволяет обнаружить мощение, поясняет Капитонова. И когда раскопка идет неметодично, мощение повреждается, удается расчистить только фрагменты.

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