КСП нашла в школе «Зенит» нарушения почти на 45 млн руб. и «мертвые души»

Часть выданной школе субсидии тратилась на не связанные с госзаданием цели. Так, 600 тысяч израсходовали на оплату проезда, проживания и питания детей, которые не являлись воспитанниками школы. Еще 3,7 миллиона рублей — на оплату воспитателя и старшего воспитателя, однако ставки в штатное расписание были включены неправомерно, так как школа не является образовательным учреждением. В 2019–2020 годах за счет завышения фактического количества воспитанников на 29 детей установлено невыполнение госзадания. Возврату в бюджет подлежат 11,6 миллиона рублей.

Как подсчитали аудиторы, директор школы Евгений Шейнин неправомерно получил 1,4 миллиона рублей, заключив сам с собой договор о работе тренером по совместительству. При этом найти подтверждения, что он действительно выполнял эти обязанности, не удалось. Также главе учреждения выдали под отчет в 2020 году 10,8 миллиона рублей на оплату расходов по участию в соревнованиях. Своевременно средства в кассу не были возвращены.

В декабре 2019 года десяти тренерам выплатили премии наличными — на суммы от 60 до 647 тысяч рублей, однако часть из них не подтвердила получение денег, часть состава была на больничном или уволена. Не смогло учреждение подтвердить расходы на 11,5 миллиона рублей, которые якобы были выплачены воспитанникам школы на питание во время соревнований. Получение денег не подтвердили сами занимающиеся, а школа не смогла представить часть документов. Информацию об этом передали в УЭБ и ПК ГУ МВД России по Петербургу и области.

Также аудиторы не смогли найти подтверждения, что в школе действительно работали три тренера. Это, по мнению КСП, может свидетельствовать, что 6 миллионов рублей были потрачены на «мертвых душ». Еще миллион рублей «съели» двойная оплата услуг питания, оплата парковки автомобилей и топлива, а также неоказанных услуг по медосмотру водителей.

Сейчас у школы всего одно свое футбольное поле, второе — на проспекте Металлистов — только обустраивается, по контракту на 85 миллионов рублей работы должны были закончить еще до декабря 2020 года. Однако на момент проверки КСП этого сделано не было, более того, подрядчик использовал более дешевый, чем в смете, материал. При этом школа не расторгала контракт и не подписывала допсоглашение, хотя функции технического заказчика оплатила полностью. Аудиторы насчитали на этом контракте потери в 3,4 миллиона рублей.