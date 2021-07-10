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Из Дудергофского канала подняли катер. Очевидцы показывают, как проходила спасательная операция после столкновения с набережной

Катер, столкнувшийся с набережной в Петербурге, подняли из воды

С помощью крана из воды Дудергофского канала подняли катер, который днем 10 июля столкнулся с бетонной набережной.

Фото: фото из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"
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Фото операции в социальных сетях вечером в субботу показывают очевидцы.

В сообществе «ДТП и ЧП» также делятся видео того, как проходила спасательная операция с пассажирами катера, которые от удара оказались в воде и потом были госпитализированы с травмами в больницы Петербурга. Из роликов понятно, что спасатели помогали скорой в стабилизации травм пострадавших. Несколько человек поднимали с берега на набережную, где их уже принимали медики скорой. Кто-то шел сам, кого-то несли.

видео из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"

Всего в ЧП на Дудергофском канале пострадали девять человек: шестеро взрослых (пять мужчин и одна женщина) и трое детей в возрасте от 4 до 10 лет. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу.

Столкновение моторного катера с набережной произошло около трех часов дня. По словам очевидца, капитан уходил от столкновения с вейкбордистами.

Катер вышел из яхт-клуба «Балтиец» и направлялся в сторону Финского залива. Им управлял член клуба с 20 летним стажем. Он сейчас в больнице в реанимации. На борту были члены его семьи и друзья. Транспортный СК возбудил уголовное дело. По предварительной информации, взрослые на борту могли быть пьяны.

Фото: фото из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"

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Комментарии (1)

Замшиная_улица
Это какая же была скорость у катера...
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