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В Петербурге возбуждено уголовное дело после столкновения лодки с бетонной набережной Дудергофского канала

Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте СЗ СУ на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает ведомство 10 июля.

пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте

По данным следствия, днем 10 июля маломерное судно, принадлежащее мужчине 1959 года рождения, вышло из яхт-клуба «Балтиец» на Петергофском шоссе. На катере было 9 человек, трое из которых дети.

«При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива маломерное судно врезалось в берег набережной Дудергофского канала в месте расположения металлического заграждения, в результате чего все находившиеся на нем люди оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. По предварительной информации, взрослые граждане находились на судне в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает транспортное СК.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Столкновение моторного катера с набережной Дудергофского канала произошло около 15:00. По словам очевидцев, лодка влетела в бетонную набережную, когда уходила от столкновения с вейкбордистами. По данным МЧС по Петербургу, пассажиры от удара выпали за борт, их из воды поднимали сотрудники поисково-спасательной службы. Всего на борту было шестеро взрослых: пятеро мужчин и женщина, а также трое детей — два мальчика и четырехлетняя девочка. Пострадавших госпитализировали в четыре городские больницы.

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Комментарии (1)

Гоша Белградский
"взрослые граждане находились на судне в состоянии алкогольного опьянения», — кто бы сомневался...
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