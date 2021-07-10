Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте СЗ СУ на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает ведомство 10 июля.

По данным следствия, днем 10 июля маломерное судно, принадлежащее мужчине 1959 года рождения, вышло из яхт-клуба «Балтиец» на Петергофском шоссе. На катере было 9 человек, трое из которых дети.



«При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива маломерное судно врезалось в берег набережной Дудергофского канала в месте расположения металлического заграждения, в результате чего все находившиеся на нем люди оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. По предварительной информации, взрослые граждане находились на судне в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает транспортное СК.