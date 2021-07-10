Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте СЗ СУ на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает ведомство 10 июля.
пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте
По данным следствия, днем 10 июля маломерное судно, принадлежащее мужчине 1959 года рождения, вышло из яхт-клуба «Балтиец» на Петергофском шоссе. На катере было 9 человек, трое из которых дети.
«При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива маломерное судно врезалось в берег набережной Дудергофского канала в месте расположения металлического заграждения, в результате чего все находившиеся на нем люди оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. По предварительной информации, взрослые граждане находились на судне в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает транспортное СК.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.