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Яхт-клуб «Балтиец»: Катер, столкнувшийся с набережной в Дудергофском канале, принадлежал члену клуба. Это была семейная прогулка

Катер, который столкнулся с набережной в Дудергофском канале, вышел из яхт-клуба «Балтиец»

В петербургском яхт-клубе «Балтиец», из которого днем 10 июля вышел катер, попавший в ЧП на Дудергофском канале, рассказали о капитане и самом транспортном средстве.

Лодка, по данным клуба, новая, перед выходом прошла техническое освидетельствование. И была полностью укомплектована всем необходимым.

Информацию о проверке занесли в вахтенный журнал.

Капитан лодки и её владелец Сергей Хренов — член клуба с 20-летним стажем. Он вышел на водную прогулку с членами семьи и друзьями.

«Для нас это большая неожиданность и трагедия. В её причинах теперь разбираются следственные органы», — сообщили в «Балтийце».

Столкновение моторного катера с набережной Дудергофского канала произошло около 15:00. По словам очевидцев, лодка влетела в бетонную набережную, когда уходила от столкновения с вейкбордистами. По данным МЧС по Петербургу, пассажиры от удара выпали за борт, их из воды поднимали сотрудники поисково-спасательной службы. Всего на борту было шестеро взрослых: пятеро мужчин и женщина, а также трое детей — два мальчика и четырехлетняя девочка. Пострадавших госпитализировали в четыре городские больницы.

Северо-Западная транспортная прокуратура и ГУ МВД по Петербургу и области проводят проверки.

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Комментарии (7)

kоt-obormot
Это тот клуб, который выселили со Стрельны, от Кировского завода?
Гоша Белградский
С таким составом пассажиров... Капитан или нетрезв был или д...к по жизни. Ещё всё удачно закончилось.
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