Яхт-клуб «Балтиец»: Катер, столкнувшийся с набережной в Дудергофском канале, принадлежал члену клуба. Это была семейная прогулка

Лодка, по данным клуба, новая, перед выходом прошла техническое освидетельствование. И была полностью укомплектована всем необходимым.



Информацию о проверке занесли в вахтенный журнал.

Капитан лодки и её владелец Сергей Хренов — член клуба с 20-летним стажем. Он вышел на водную прогулку с членами семьи и друзьями.

«Для нас это большая неожиданность и трагедия. В её причинах теперь разбираются следственные органы», — сообщили в «Балтийце».

Столкновение моторного катера с набережной Дудергофского канала произошло около 15:00. По словам очевидцев, лодка влетела в бетонную набережную, когда уходила от столкновения с вейкбордистами. По данным МЧС по Петербургу, пассажиры от удара выпали за борт, их из воды поднимали сотрудники поисково-спасательной службы. Всего на борту было шестеро взрослых: пятеро мужчин и женщина, а также трое детей — два мальчика и четырехлетняя девочка. Пострадавших госпитализировали в четыре городские больницы.