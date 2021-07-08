После ковидных ограничений трафик на ЗСД вырос на четверть. Дачники принесли несколько суточных рекордов

Транспортная ситуация на Западном скоростном диаметре Петербурга нормализуется после прошлогодних антикоронавирусных ограничений. За первое полугодие 2021 года по магистрали проехали более 48 миллионов раз.



Как сообщает 8 июля пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», количество транзакций на ЗСД в 2021 году на 25% превысило показатель первых шести месяцев 2020 года. Более того, транспортный поток в текущем году на 11% выше, чем за тот же период 2019 года.

За полгода на ЗСД несколько раз обновлялся рекорд суточного транспортного потока. Максимальный трафик был зафиксирован в предпраздничную пятницу 11 июня, когда число транзакций на магистрали превысило 393 тысячи. С наступлением лета ежедневный поток вырос еще и за счет дачников и отдыхающих: число транзакций на пунктах взимания платы вблизи выездов в дачные и курортные районы увеличилось на 16%.