После ковидных ограничений трафик на ЗСД вырос на четверть. Дачники принесли несколько суточных рекордов

Транспортная ситуация на Западном скоростном диаметре Петербурга нормализуется после прошлогодних антикоронавирусных ограничений. За первое полугодие 2021 года по магистрали проехали более 48 миллионов раз.
Как сообщает 8 июля пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», количество транзакций на ЗСД в 2021 году на 25% превысило показатель первых шести месяцев 2020 года. Более того, транспортный поток в текущем году на 11% выше, чем за тот же период 2019 года.
За полгода на ЗСД несколько раз обновлялся рекорд суточного транспортного потока. Максимальный трафик был зафиксирован в предпраздничную пятницу 11 июня, когда число транзакций на магистрали превысило 393 тысячи. С наступлением лета ежедневный поток вырос еще и за счет дачников и отдыхающих: число транзакций на пунктах взимания платы вблизи выездов в дачные и курортные районы увеличилось на 16%.
Автомобилисты чаще стали пользоваться транспондерами: число поездок, оплаченных с их помощью, в 2021 году выросло на 9 миллионов и составило более 90% от общего количества транзакций. В остальных случаях пользователи стали больше отдавать предпочтения банковским картам и устройствам с технологией NFC, чем наличному расчету. Сейчас на всех пунктах есть автоматы, позволяющие оплатить поездку без участия кассира.
Также продолжает расти число поездок по ЗСД с «гостевыми», то есть выданными другими операторами платных дорог, транспондерами. По сравнению с 2020 годом таких поездок стало больше на 1,2 миллиона, или на 92%. Всего за полгода было произведено более 2,5 миллиона транзакций через «гостевые» устройства, а пользователи транспондеров ЗСД проехали по другим платным трассам России более 2,3 миллиона раз.
В настоящее время в пользовании водителей находятся почти 850 тысяч транспондеров ЗСД. Более 57 тысяч из них были реализованы за минувшие полгода, при этом большинство из них были куплены у кассиров на полосах оплаты.