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«Это огромные деньги». Стало известно, сколько Манижа и Первый канал потратили на Евровидение

Выступление России на конкурсе Евровидение в 2021 году обошлось в 10 миллионов рублей

Певица Манижа рассказала о тратах на выступление на европейском песенном конкурсе. Она также объяснила, почему в этом году финансовая нагрузка выросла.

«Более десяти миллионов рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку [куда входят участие и трансляция], и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер», — поделилась Манижа 7 июля в комментарии РИА Новости.

По ее словам, в этом году финансовая нагрузка на исполнителей выросла, так как организаторы требовали «резервное видео» выступления на случай, если конкурс будут проводить онлайн. Первый канал помог певице с записью.

Манижа заняла на Евровидении 9 место с песней «Русская женщина». До и после выступления она сталкивалась с критикой. Так, еще до конкурса проверить песню решил СК РФ, а после выступления о Маниже нелестно отозвался журнал Wonderzine.

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Комментарии (7)

262126571
для них 10 миллионов - это поужинать вечерком компанией. Не верб в эту цифирьку. Надо было придумать такую песню и такую исполнительницу? Русские женщины только сами собой и восхищаются. Все в прошлом. Сегодня остались в большинстве эгоистки, причем ленивые и с претензиями.
BrotherRabbit
Одного не могу понять:
1) эти все первые каналы имеют невгребенное государственное финансирование, которое постоянно растет
2) одновременно с этим эти все первые каналы имеют зарабатывают огромные деньги на рекламе
3) эти все первые каналы тратят огромные деньги на свои проекты и свои зарплаты
И при этом всём у этих первых каналов хватает совести жалостливо просить население перечислить sms-ами кто сколько может на лечение детей!
Да за цену только одного такого никому не нужного Евровидения можно было бы уйму народа, который вынужден или побираться, или помирать!
Зато первые каналы жируют.
265929496
теперь можно надеяться, что "певица" больше не будет петь вообще или хотя бы как представитель России?
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