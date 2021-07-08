«Это огромные деньги». Стало известно, сколько Манижа и Первый канал потратили на Евровидение

Певица Манижа рассказала о тратах на выступление на европейском песенном конкурсе. Она также объяснила, почему в этом году финансовая нагрузка выросла.

«Более десяти миллионов рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку [куда входят участие и трансляция], и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер», — поделилась Манижа 7 июля в комментарии РИА Новости.

По ее словам, в этом году финансовая нагрузка на исполнителей выросла, так как организаторы требовали «резервное видео» выступления на случай, если конкурс будут проводить онлайн. Первый канал помог певице с записью.