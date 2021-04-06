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За «Русскую женщину» Манижи взялись следователи

СК начал проверку песни Манижи для Евровидения после обращения «Ветеранских вестей»

Следственный комитет проверяет песню Манижи «Русская женщина», с которой она собирается выступить на Евровидении, после обращения АНО «Ветеранские вести». Об этом 6 апреля пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи «Русская женщина», — уточнил собеседник агентства.

Обратившиеся в СК считают, что композиция направлена «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». АНО «Ветеранские вести» попросила главу СК Александра Бастрыкина возбудить дело об экстремизме в отношении Манижи и пресечь распространение видео с ее выступлением.

На Евровидении Maнижа исполнит композицию «Русская женщина». По словам артистки, эта песня посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий». Исполнительница столкнулась с критикой, на которую ответила в юмористическом видео.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала композицию, сказав, что там смешались «кони и люди». «Фонтанка» выяснила, что на самом деле песню надо переименовать в честь главы верхней палаты парламента — в ней все о ней.

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Комментарии (11)

asgard
Пестня достойная "конкурса". Наверное первый канал из этого исходил. А еще говорят, что по блату. Связи в АП
Steam
В кои-то веки польза от них будет
SERGEY111
Ну пускай сами едут и споют на всю Европу хитяру - Наша служба и опасна и трудна .
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