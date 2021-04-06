За «Русскую женщину» Манижи взялись следователи

Следственный комитет проверяет песню Манижи «Русская женщина», с которой она собирается выступить на Евровидении, после обращения АНО «Ветеранские вести». Об этом 6 апреля пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи «Русская женщина», — уточнил собеседник агентства.



Обратившиеся в СК считают, что композиция направлена «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». АНО «Ветеранские вести» попросила главу СК Александра Бастрыкина возбудить дело об экстремизме в отношении Манижи и пресечь распространение видео с ее выступлением.

