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«Одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую». Манижа подала в суд на журнал Wonderzine

Певица Манижа через суд собирается отстоять честь и достоинство после статьи Юлии Таратуты

Представительница России на «Евровидении» решила подать в суд на журнал Wonderzine, который она читала много лет.

«Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом. <...> Официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE», — написала 27 мая Манижа в своем Instagram.

По ее словам, информация в материале о якобы покровительстве певице со стороны власти является «фейком». Манижа готова предоставить доказательства в суде.

Певица задалась вопросом, как при декларируемой позиции издания «одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую женщину?».

Манижа также отметила, что долгое время была читательницей журнала.

Представительница России заняла 9-е место на конкурсе «Евровидение». Ее песня «Русская женщина», как и сама Манижа, подвергались критике.

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Комментарии (10)

265034362
На мой взгляд песня и исполнение ужасны. Я обесценила труд другой женщины и оклеветала её?
Steam
Яркая представительница фемок. Бездарная и склочная.
264510841
Обделалась, обделала Россию, а сейчас ещё хочет хайпануть. Валила бы в свой чуркистан вместе с великим продюсером и там бы развлекались и не позорили нашу страну.
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