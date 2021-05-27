«Одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую». Манижа подала в суд на журнал Wonderzine

Представительница России на «Евровидении» решила подать в суд на журнал Wonderzine, который она читала много лет.



«Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом. <...> Официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE», — написала 27 мая Манижа в своем Instagram.

По ее словам, информация в материале о якобы покровительстве певице со стороны власти является «фейком». Манижа готова предоставить доказательства в суде.

