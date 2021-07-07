Ответная мера. МИД Эстонии вышлет российского дипломата

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата в качестве ответной меры после объявления персоной нон грата из высылки с территории РФ консула Эстонии Марта Лятте, которого в Петербурге задержала ФСБ.
Как сообщает 7 июля портал ERR со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью эстонской дипмиссии Аари Леммика, «в практике международных отношений обычно на высылку дипломата даётся симметричный ответ». Леммик пояснил, что страну покинет российский дипломат, однако отказался уточнить другие детали высылки.
«Фонтанка» писала, что эстонский консул Март Лятте задержан в Петербурге накануне, 6 июля. В ФСБ уточнили, что его взяли с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера. В МИД Эстонии на это заявили, что их дипломат был задержан после рабочей встречи на выходе из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и назвали всё произошедшее провокацией. В самом Политехе подчеркнули, что у эстонского консула в вузе не было никаких официальных рабочих встреч. На следующий день МИД России объявил Лятте персоной нон грата и дал ему два дня на то, чтобы покинуть страну.