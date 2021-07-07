Ответная мера. МИД Эстонии вышлет российского дипломата

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата в качестве ответной меры после объявления персоной нон грата из высылки с территории РФ консула Эстонии Марта Лятте, которого в Петербурге задержала ФСБ.



Как сообщает 7 июля портал ERR со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью эстонской дипмиссии Аари Леммика, «в практике международных отношений обычно на высылку дипломата даётся симметричный ответ». Леммик пояснил, что страну покинет российский дипломат, однако отказался уточнить другие детали высылки.

