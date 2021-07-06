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ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии

Эстонский консул Март Лятте задержан в Петербурге. В ФСБ уточнили, что его взяли с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера.

Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. «Служба квалифицирует действия консула как несовместимые с дипломатическим статусом работника и явно враждебные, к нему применят меры согласно международному праву», — говорится в сообщении государственного информагентства.

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Комментарии (18)

W Bons
нужно брать всю сеть
Pilat
Главное его теперь не отпускать!
Наипервешее дело - в застенки его, на баланду!
И грозить 25-и летним сроком.
Но если признает вину, то можем депортировать через годик...другой...третий....если будет план по лесу давать.
SNOW
Батька транзит немцам перекрыл. Наши консула повязали. Ударим заодно по Америке - закроем Макдональдс. Славянский мир берет реванш за десятилетия унижений, ставит Европу и Америку на колени и становится хозяином мира.
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