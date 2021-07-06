Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. «Служба квалифицирует действия консула как несовместимые с дипломатическим статусом работника и явно враждебные, к нему применят меры согласно международному праву», — говорится в сообщении государственного информагентства.
ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии
Эстонский консул Март Лятте задержан в Петербурге. В ФСБ уточнили, что его взяли с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера.
Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. «Служба квалифицирует действия консула как несовместимые с дипломатическим статусом работника и явно враждебные, к нему применят меры согласно международному праву», — говорится в сообщении государственного информагентства.