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МИД РФ дал задержанному в Петербурге эстонскому консулу два дня, чтобы покинуть Россию

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата консула Эстонии Марта Лятте, которого накануне задержала ФСБ в Петербурге «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Посольства Эстонии в России У. Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, не совместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте», — сообщила Захарова.

Лятте должен покинуть Россию в течение двух суток.

МИД Эстонии ранее назвал задержание своего рода «провокацией» РФ. Действия силовиков Таллин назвал «безосновательными и незаконными».

Захарова назвала такую позицию «крайне циничной»: по её словам, «имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского «дипломата»».

Ранее днём министр иностранных дел Эстонии потребовала от российской стороны ответа с обоснованием случившегося. «Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося», — цитирует её РИА Новости.

Похожий случай произошёл в Петербурге в апреле: сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге Александра Сосонюка задержали на пару часов за получение «закрытой информации» и обвинили во «враждебных действиях» по отношению к России. Вскоре после этого он покинул РФ.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

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Комментарии (1)

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И вновь в кольце врагов.... И вечный бой.... Покой нам только снится....
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