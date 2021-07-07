МИД РФ дал задержанному в Петербурге эстонскому консулу два дня, чтобы покинуть Россию

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата консула Эстонии Марта Лятте, которого накануне задержала ФСБ в Петербурге «при получении от российского гражданина материалов закрытого характера». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Посольства Эстонии в России У. Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, не совместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте», — сообщила Захарова.