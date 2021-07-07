В Невском районе Петербурга утром 7 июля тушили автомобильный пожар. Столб густого черного дыма засняли с верхних этажей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре поступила в ведомство в 10:08. У дома 36, корпус 1, по улице Подвойского загорелся автомобиль Volvo. В 10:22 машину потушили. Огонь уничтожил в ней все сгораемые части. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.
На фото с места ЧП видно, что автомобиль был припаркован у тротуара перед домом. «Быстро полыхнула, хлопало так, словно там на Новый год салютами запасались», — пишет участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Илья.