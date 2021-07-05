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«Если у вас механика и кондея нет, то удачи вам». Светофор устроил коллапс на перекрестке Непокоренных и Гражданского

Сломавшийся светофор собрал большую пробку на перекрестке в Петербурге

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15372786" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Вышедшие из строя светофоры стали причиной транспортного коллапса в Калининском районе Петербурга днем 5 июля. Соваться на вставший в пробке перекресток «вообще не рекомендовано», особенно на машинах, не подготовленных к жаре.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», светофор сломался на пересечении проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта. В отсутствие регулировщика водители не смогли определиться с очередностью проезда и забили перекресток, из-за чего скопились плотные пробки.

«Ехать по этому пути вообще не рекомендовано прям. В такую жару, если у вас механика, еще и кондея нет, то удачи вам, чуваки», — комментирует длинный затор автор видео.

В настоящее время, по данным «Яндекс.Пробок», затор на перекрестке сохраняется, но уже не такой сильный, как было в момент съемки видео.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15372786" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (11)

lamer
Как мы раньше ездили на механике и без кондея. Например, на переездах тоже можно было весьма долго простоять. Грузопоток по ж/д тогда был в разы больше.
Про маникюр с педикюром этот водитель ничего не говорил?
Ruth D. Armstead
Там и с работающим светофором проблемы, а без светофора - да, удачи вам , чуваки
syshsun
Т.е настолько виртуозно забыли ПДД,что без мигающей цветомузыки,ваще не понимают,у кого преимущество.
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