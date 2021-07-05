Вышедшие из строя светофоры стали причиной транспортного коллапса в Калининском районе Петербурга днем 5 июля. Соваться на вставший в пробке перекресток «вообще не рекомендовано», особенно на машинах, не подготовленных к жаре.
Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», светофор сломался на пересечении проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта. В отсутствие регулировщика водители не смогли определиться с очередностью проезда и забили перекресток, из-за чего скопились плотные пробки.
«Ехать по этому пути вообще не рекомендовано прям. В такую жару, если у вас механика, еще и кондея нет, то удачи вам, чуваки», — комментирует длинный затор автор видео.
В настоящее время, по данным «Яндекс.Пробок», затор на перекрестке сохраняется, но уже не такой сильный, как было в момент съемки видео.