Moet Hennessy не оставит россиян без шампанского. Но называться оно будет по-другому

Компания Moet Hennessy согласилась маркировать свои напитки, которые поставляются в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского». Об этом 4 июля сообщает Bloomberg.
Таким образом, продукция компании будет соответствовать положениям нового российского федерального закона, подписанного накануне Владимиром Путиным. В компании уточнили, что изменения в законодательстве привели к временной приостановке поставок, но они возобновятся в ближайшем будущем — после того, как наладят процесс по корректировке этикеток.
Отметим, изначально новость о том, что шампанское может быть теперь только российским, вызвала бурю юмора в соцсетях — «Фонтанка» отобрала самые смешные шутки.