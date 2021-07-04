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Moet Hennessy не оставит россиян без шампанского. Но называться оно будет по-другому

Moet Hennessy согласилась называть свое шампанское «игристым вином»

Компания Moet Hennessy согласилась маркировать свои напитки, которые поставляются в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского». Об этом 4 июля сообщает Bloomberg.

Таким образом, продукция компании будет соответствовать положениям нового российского федерального закона, подписанного накануне Владимиром Путиным. В компании уточнили, что изменения в законодательстве привели к временной приостановке поставок, но они возобновятся в ближайшем будущем — после того, как наладят процесс по корректировке этикеток.

Отметим, изначально новость о том, что шампанское может быть теперь только российским, вызвала бурю юмора в соцсетях — «Фонтанка» отобрала самые смешные шутки.

Moet Hennessy в начале июля разослал партнерам письмо, в котором сообщил об остановке поставок шампанского в Россию. Изменения в федеральный закон требуют от них переименовать свою продукцию в «игристое вино». Закон подписан Путиным.

Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович предположил, что Moet Hennessy просто боится конкуренции с российским шампанским. «Они боятся, что их продукция не соответствует стандарту игристых вин, тем высоким требованиям, которые мы закладываем. Тогда вопрос у меня встречный: они опасаются, что их продукция не пройдет контроль и требования к этому стандарту? А там достаточно высокие требования. Может, они этого боятся?» — заявил Попович.

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Комментарии (28)

Karl_Ivanovich
Скорее всего, никто поставки прекращать не собирался - россияне (небольшая, но ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ их часть) выпивают существенную часть продукции этой компании.
Это такая игра для взрослых - сначала сделать вид, что обиделись, а потом сделать вид что дали себя уговорить.
266134340
Moët, и прочие производители настоящего шампанского уберут с этикетки слово champagne ? Дожили... Теперь что, олигархи будут наполнять бассейны для своих любовниц какими-то нестатусными игристыми винами ?
Признак того что конец света в отдельно взятой стране недалек !
grannie
Перевожу на русский. Какой-то дебил, не читая принятого-подписанного закона, пустил в соцсетях херню на тему "французское шампанское теперь не шампанское, ДБ". Доблестные пожиратели соцсетей, включая местных "уважаемых" Ф.-комментаторов, это, знамо дело, раскрутили. Привычка же, г. распространять вокруг себя.
Далее. Такой же дебил из местного дисти французов, начитавшись соцсетей, сказал какую-то фигню, которую уже подхватили вообще все, включая даже "приличные" СМИ (Ф. не считается, она дебилов пиарит за милую душу).
Этому дебилу сутки спустя, видимо, всё же кто-то позвонил "сверху" (не иначе, сами французы) и объяснил, что он дебил, и никаких отмен отгрузок нет и не планировалось. По факту - "нет события преступления", говоря уголовно-юридическим языком. Зато куча г. в сети и мозгах её потребителей - осталась. С чем я потребителей сей субстанции и поздравляю. Критического мышления в сети, увы, не осталось совсем. Всем заправляет его величество Хайп. И г. как его основной носитель.
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