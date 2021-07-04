Moet Hennessy не оставит россиян без шампанского. Но называться оно будет по-другому

Компания Moet Hennessy согласилась маркировать свои напитки, которые поставляются в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского». Об этом 4 июля сообщает Bloomberg.



Таким образом, продукция компании будет соответствовать положениям нового российского федерального закона, подписанного накануне Владимиром Путиным. В компании уточнили, что изменения в законодательстве привели к временной приостановке поставок, но они возобновятся в ближайшем будущем — после того, как наладят процесс по корректировке этикеток.

