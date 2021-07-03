Путин подписал закон, который остановил поставку шампанского Moet Hennessy в Россию

Неблагодарные вы все, комментаторы. Живёте в процветающей стране, где все серьёзные проблемы уже решены, не в пример другим странам: ни бедности, ни безработицы, ни кризиса здравоохранения, ни коррупции. Одно только омрачало ваше существование: осознание того, что Россия — не родина шампанского. Но и тут заботливые законодатели не обманули ваших ожиданий и, неустанно работая на ваше благо, написали новый закон, охраняющий ваше душевное здоровье. Чем вы сейчас-то недовольны? Теперь-то, ведь, наконец, всё встало на свои места.



Кстати, любители французского коньяка, я бы на вашем месте сейчас сильно напряглась.