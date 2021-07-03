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Путин подписал закон, который остановил поставку шампанского Moet Hennessy в Россию

Владимир Путин подписал закон, принятие которого Госдумой вызвало остановку поставок шампанского Moet Hennessy в Россию. Соответствующий документ опубликован в ночь на 3 июля на портале правовой информации.

Документ вносит поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», согласно которым шампанским теперь можно называть только напиток, произведенный в России. Moet накануне сообщил своим партнерам, что не готов менять название на «игристое вино» и прекращает отгрузку продукции в Россию. Компании-производители «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка», — говорится в письме российским партнерам.

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Комментарии (30)

iphonedimona
Путин подписал то, что не читал и не понял. Ведь эти законы "о внесении изменений в ..." пишутся так - в пункте Х статьи ХХХ слова "идти на" заменить словами "идти в". Смысл становится понятен, если прочесть весь текст в новой редакции. Изначально смысл знает автор. Вот мне и интересно, кто? Ведь текст прошел через два уровня кнопкодавов, которые тоже ничего не поняли и проголосовали. Кто реальный автор? Кстати, армяне вроде как договорились с французами и в перспективе откажутся от названия "коньяк".
Niobium
Запретить использовать другим географически зависимые торговые марки - штука спорная. Но запретить использовать географические торговые марки территории, которой не владеешь тем, кто ей владеет... Этому уже Кафка аплодировал бы. Стоя.
Предлагаю еще заменить доллар в США рублем. А чё они?
lenaF
Неблагодарные вы все, комментаторы. Живёте в процветающей стране, где все серьёзные проблемы уже решены, не в пример другим странам: ни бедности, ни безработицы, ни кризиса здравоохранения, ни коррупции. Одно только омрачало ваше существование: осознание того, что Россия — не родина шампанского. Но и тут заботливые законодатели не обманули ваших ожиданий и, неустанно работая на ваше благо, написали новый закон, охраняющий ваше душевное здоровье. Чем вы сейчас-то недовольны? Теперь-то, ведь, наконец, всё встало на свои места.

Кстати, любители французского коньяка, я бы на вашем месте сейчас сильно напряглась.
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