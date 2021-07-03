Путин подписал закон, который остановил поставку шампанского Moet Hennessy в Россию

Владимир Путин подписал закон, принятие которого Госдумой вызвало остановку поставок шампанского Moet Hennessy в Россию. Соответствующий документ опубликован в ночь на 3 июля на портале правовой информации.
Документ вносит поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», согласно которым шампанским теперь можно называть только напиток, произведенный в России. Moet накануне сообщил своим партнерам, что не готов менять название на «игристое вино» и прекращает отгрузку продукции в Россию. Компании-производители «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка», — говорится в письме российским партнерам.