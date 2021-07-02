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Moet Hennessy отказывается от поставок шампанского в Россию

Один из крупнейших в мире производителей шампанского Moet Hennessy предупредил, что останавливает отгрузки продукции в Россию на неопределенный срок. Соответствующее письмо российским партнерам направило дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков, пишет 2 июля РБК.

В письме поясняется, что прекращение поставок связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые были приняты 23 июня. Законопроект ожидает подписания президентом РФ. Согласно новому закону, понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории страны. «И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — цитирует РБК письмо Moet Hennessy. Это означает пересертификацию шампанских вин для изменения категории на «игристое вино». Однако компании-производители «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка», подчеркнули в Moet Hennessy.

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Комментарии (1)

xepnuminu
днище снова пробито.
следующий указ путина коньякнаш?
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