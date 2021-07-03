Новость про шампанское ожидаемо спровоцировала вал шуток. Досталось российскому автопрому, футболу и национальной валюте. «Фонтанка» собрала самое смешное.
Поделиться
Не сэндвич, а бутерброд, не кроссовки, а лапти. В Интернете шутят про новый закон о шампанском
Только российское шампанское теперь может называться шампанским, решили законодатели, глава государства подписал. Ошарашенные французы, которым предложено переименовать свой продукт в игристое вино, решили вовсе его не поставлять в Россию.
Новость про шампанское ожидаемо спровоцировала вал шуток. Досталось российскому автопрому, футболу и национальной валюте. «Фонтанка» собрала самое смешное.
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter