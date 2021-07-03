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Не сэндвич, а бутерброд, не кроссовки, а лапти. В Интернете шутят про новый закон о шампанском

Только российское шампанское теперь может называться шампанским, решили законодатели, глава государства подписал. Ошарашенные французы, которым предложено переименовать свой продукт в игристое вино, решили вовсе его не поставлять в Россию.

Новость про шампанское ожидаемо спровоцировала вал шуток. Досталось российскому автопрому, футболу и национальной валюте. «Фонтанка» собрала самое смешное.

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Комментарии (2)

260581461
Когда коту делать нечего, он яйца лижет. Плешивый же узурпатор, подписывает идиотские законы, которые чаще всего направлены против граждан.
Валерий Мазнев
Самое смешное- что никто данному законодательному бреду даже не удивился....привыкаем-с
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